Calciomercato Milan News/ C’è distanza per Zaniolo, Ziyech può arrivare in prestito

CALCIOMERCATO MILAN: PER ZANIOLO C’È DISTANZA

Sappiamo bene che il calciomercato Milan sta lavorando sulla pista Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 della Roma è sempre più lontano dal mondo giallorosso, e ne abbiamo parlato: adesso bisogna entrare nel merito della trattativa con il Milan, perché il tempo stringe e, se l’affare va chiuso a gennaio, resta davvero poco tempo per colmare una distanza che esiste ancora, e non è poca. Intanto quella sul prezzo, che sembra essere lo snodo più importante: la Roma chiede 30 milioni di euro per Zaniolo, attualmente il Milan è fermo su un’offerta di 20 milioni.

Poi, la formula: per i rossoneri la cosa migliore sarebbe un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League ma anche, particolare da non sottovalutare, a determinate prestazioni del calciatore (che dovrebbero prevedere qualche obiettivo oggettivo da raggiungere). La Roma invece da questo punto di vista non ci sente: vuole vendere il cartellino del calciatore a titolo definitivo, e dunque anche da questo punto di vista le due società si dovranno eventualmente accordare. Ormai la deadline del calciomercato invernale non è lontana, scopriremo a breve se l’affare andrà in porto o se invece bisognerà aspettare l’estate…

SI CONTINUA A SEGUIRE ZIYECH

Intanto il calciomercato Milan tiene monitorate altre situazioni. Per esempio la pista che porta ad Hakim Ziyech, nome caldo da molti mesi sul taccuino rossonero: protagonista ai Mondiali con il sorprendente Marocco, Ziyech non è assolutamente incedibile nei piani del Chelsea, soprattutto dopo il faraonico calciomercato invernale e soprattutto l’acquisto di Mikhajlo Mudryk, per il quale i Blues hanno fatto un contratto di otto anni e mezzo così da spalmare il costo. Ziyech potrebbe essere in uscita: il problema per quanto riguarda il Milan rimane l’ingaggio che si aggira sui 6 milioni di euro.

Stando però alle ultime indiscrezioni, le due società potrebbero comunque trovare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, e poi eventualmente rinegoziare l’ingaggio in estate. Sicuramente anche qui, come nel caso di Zaniolo, i margini di tempo per chiudere in maniera positiva l’affare non sono enormi, ma è anche vero che allo stato attuale delle cose le porte del Chelsea sono assolutamente spalancate sia in entrata che in uscita, e dunque il club di Stamford Bridge potrebbe veramente lasciar partire l’esterno marocchino che potrebbe fare le fortune di un Milan in difficoltà. Staremo a vedere…











