CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LA STORIA SI RIPETE!

La storia si ripete per il calciomercato Milan, o può ripetersi: il riferimento è alla spinosa situazione del rinnovo di Mike Maignan, perché le ultime indiscrezioni riferiscono che il rinnovo del portiere francese, il cui contratto è in scadenza nel 2026, è ancora in una fase di stallo e certamente non ha aiutato il rendimento a fasi molto alterne del Milan, eliminato ai playoff di Champions League e lontano dal quarto posto in campionato, così come il fatto che lo stesso Maignan abbia calato sensibilmente il suo rendimento, commettendo errori che gli erano sconosciuti nell’anno dello scudetto e in generale non mostrando più quell’aura di imbattibilità che lo caratterizzava nel corso della prima stagione con i colori rossoneri.

Perché la storia si ripete? Perché il sostituto, o almeno il primo nome sulla lista del calciomercato Milan, in caso di addio di Maignan sarebbe quello di Lucas Chevalier: i rossoneri andrebbero a pescare ancora dal Lille, e nello specifico proprio l’estremo difensore che aveva preso il posto del collega (che aveva lasciato da campione di Francia) anche se poi è diventato titolare solo nel 2023, avendo fatto la riserva di Léo Jardim e Benoit Costil nei primi tempi. È un’operazione che può andare in porto, il classe 2001 ha mostrato ottime cose in Champions League (straordinaria la sua prestazione contro la Juventus) e il Milan, che dal Lille aveva acquistato anche Rafael Leao, lo tiene concretamente nel mirino come potenziale sostituto di Maignan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LE ALTERNATIVE A CHEVALIER

Esistono ovviamente alternative che il calciomercato Milan valuta per la porta: anche qualora non si dovesse arrivare a Lucas Chevalier, o comunque nomi che sono idealmente trattati e considerati. Marco Carnesecchi ad esempio è una scelta scontata, il portiere dell’Atalanta è in grande crescita e ha anche fatto esperienza in Champions League, piace a tutti e proprio per questo la sua valutazione potrebbe schizzare alle stelle, detto che poi la Dea dovrebbe decidere di venderlo e questo non è affatto scontato. Su Carnesecchi sarebbe eventualmente in vantaggio la Juventus, qualora dovesse essere “sconfessata” la scelta fatta su Michele Di Gregorio; in generale una trattativa che non si prospetta semplice.

Un altro profilo per il calciomercato Milan è quello di Bart Verbruggen, estremo difensore dell’Olanda: un anno meno di Chevalier, nel 2023 si è trasferito al Brighton e con Roberto De Zerbi ha giocato in Europa League, anche se solo tre partite perché in quella competizione il titolare era soprattutto Jason Steele. Il costo si aggira sui 25 milioni di euro, il Brighton potrebbe non avere la necessità di vendere ma il prezzo si potrebbe anche abbassare, dipenderà dalla posizione di classifica in cui i Seagulls chiuderanno la Premier League. In ogni caso vista la situazione sul rinnovo di Maignan il Milan si sta già giustamente guardando intorno, sperando di operare un’altra scelta vincente come quella sul francese.