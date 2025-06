Il calciomercato Milan si muove in difesa dove cercherà di acquistare Andreas Christensen e Tiago Santos

Calciomercato Milan News: Andreas Christensen il regista difensivo per Allegri

Dopo la stagione deludente i rossoneri sono obbligati a dare un segnale di cambiamento nel prossimo anno e per farlo hanno iniziato ingaggiando due profili importanti come Massimiliano Allegri e Igli Tare, che si sta già mettendo in mostra cercando di concludere trattative vantaggiose sia in entrata che in uscita. Il calciomercato Milan in questo momento è al lavoro sulla difesa dove potrebbe esserci un’uscita importante e dove è certa la necessità di rinforzare un reparto che lo scorso anno ha fatto buca da tutte le parti portando i rossoneri a subire un numero elevato di gol.

Il primo intervento che si cercherà di fare è tra i centrali dove uno tra Tomori, Pavlovic e Thiaw, il più probabile, potrebbe lasciare così da fare spazio ad un nuovo acquisto che dia più solidità e ordine alla difesa, che con Allegri ci si aspetta sarà più compatta e base su cui poi costruire il resto della squadra. Il giocatore scelto è Andreas Christensen, ventinovenne danese che veste la maglia del Barcellona con cui però quest’anno ha giocato solamente 6 partite in tutto l’anno, Hansi Flick l’ha fatto retrocedere nelle gerarchie e ora è pronto ad una nuova avventura.

Calciomercato Milan News: Tiago Santos torna sul taccuino della dirigenza rossonera

Il calciomercato Milan poi è sempre più vicino a vedere l’addio di uno dei pilastri della squadra degli ultimi anni, Theo Hernandez, il francese è noto da tempo che non voglia rinnovare con i rossoneri e dopo alcuni rifiuti per la destinazione non gradita sembra aver aperto alla possibilità di andare a giocare in Arabia Saudita. A pagare la cifra chiesta dai rossoneri, tra i 25 e i 35 milioni, è l’Al Hilal di Simone Inzaghi che è tornato alla carica dopo aver ricevuto un no prima del Mondiale per Club e non essere riusciti a concludere la trattativa con la Roma per Angelino.

Il posto del francese potrebbe quindi passare ad Alex Jimenez visto che tra gli obiettivi della dirigenza rossonera non sembrerebbero esserci giocatori che possano occupare quella zona di campo, il preferito di Igli Tare infatti è Tiago Santos, terzino destro portoghese classe 2002 del Lille e che il Milan aveva provato ad acquistare già la scorsa estate, quest’anno ha giocato solamente 13 partite nelle quali ha segnato 1 gol e fornito 1 assist e potrebbe essere ceduto per 15 milioni, cifra inferiore da quella chiesta la scorsa estate quando aveva appena concluso un’ottima stagione da titolare sotto la guida di Paulo Fonseca.