CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Chukwuemeka resta nel mirino, Kjaer allontana la Fiorentina

Calciomercato Milan news, Chukwuemeka alternativa a Renato Sanches

In questa sessione di calciomercato estivo il Milan è alla ricerca di rinforzi in varie zone del campo. I rossoneri, perso Franck Kessie a parametro zero dopo il mancato rinnnovo del suo contratto, avrebbero bisogno di almeno un nuovo centrocampista ed uno dei profili accostati con maggior insistenza ai lombardi è quello di Carney Chukwuemeka, diciottenne sotto contratto con l’Aston Villa fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare.

L’obiettivo principale di Massara e Maldini sembrava inizialmente essere rappresentato da Renato Sanches ma il portoghese di proprietà del Lille continua ad aspettare la chiamata del Paris Saint-Germain, società che non ha ancora affondato il colpo per accaparrarselo nonostante l’intesa economica raggiunta tra Lille e Milan. L’arrivo di Chukwuemeka, valutato 20 milioni di sterline, potrebbe concretizzarsi se i milanesi, come spiega Milannews.it, riusciranno a prelevarlo tra un anno pagando solo il premio di preparazione da 400 mila sterline in maniera analoga a quanto accaduto con il Lione per Kalulu.

Calciomercato Milan news, le dichiarazioni di Simon Kjaer post Marsiglia

In casa Milan bisogna anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei Campioni d’Itlia in questa finestra estiva di calciomercato. Nello specifico, la Fiorentina vorrebbe accaparrarsi Simon Kjaer nell’ottica soprattutto di sostituire Nikola Milenkovic, cercato dall’Inter e non solo. Tuttavia, al termine della sfida vinta in amichevole contro l’Olympique Marsiglia il centrale danese ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando in maniera convinta del lavoro da svolgere con i lombardi, allontanando così le voci di mercato: “È importante dire che quelli davanti stanno facendo un lavoro straordinario col pressing. Se c’è quel pressing davanti è un grande vantaggio per noi dietro. Se non c’è quel pressing allora con la qualità degli avversari che incontriamo gli altri fanno gol. Stiamo lavorando sulla fase difensiva con tutta la squadra. Linea alta ma siamo anche compatti, da quel punto di vista stiamo molto bene.”

