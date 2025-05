CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ARRIVA UN GIOVANE?

Sarà sicuramente un’estate calda per il calciomercato Milan: l’esclusione dalle coppe europee è un brutto capitolo per una società gloriosa come quella rossonera, soprattutto nel calcio di oggi in cui gli introiti derivati dalla partecipazione alle competizioni internazionali possono essere determinanti. La realtà è che ora il Milan dovrà trovare la quadratura dei conti (letteralmente) per altre vie: per esempio quelle dei riscatti, sul piatto quelli di Ismael Bennacer (Olympique Marsiglia) e Tommaso Pobega (Bologna). Poi ci saranno le cessioni: va ancora capito chi sarà il nuovo allenatore, ma quasi certamente uno come Samuel Chukwueze è destinato alla partenza.

Acquistato nel 2023 dal Villarreal, l’esterno nigeriano con la maglia rossonera non ha mai mostrato i lampi di classe che aveva invece garantito nelle cinque stagioni con il Submarino Amarillo: anche poco utilizzato (le presenze totali sono 66, solo in Serie A non ha giocato per 28 partite in un biennio), non ha mai giustificato i 20 milioni di euro spesi per il suo cartellino – e in più ci sono i bonus – e ora per lui si aprono le porte della cessione, che potrebbe essere in Arabia Saudita così da monetizzare, in Europa è più difficile che per Chukwueze possa arrivare un’offerta sostanziosa. Chi ne prenderà il posto? Il calciomercato Milan starebbe pensando a un giovane dalla Premier League.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DIALLO PUÒ TORNARE IN SERIE A

Il nome che il calciomercato Milan ha in mente sarebbe quello di Amad Diallo: si può dire che sia una delle pochissime note positive nel Manchester United che ha chiuso una stagione sciagurata, in cui ha battuto parecchi record negativi e perso la finale di Europa League. L’ivoriano però si è fatto notare: 10 gol e 9 assist lo hanno reso davvero incisivo in termini personali, tanto che la sua valutazione si è alzata rispetto a quando l’Atalanta lo aveva venduto ai Red Devils nel gennaio 2021. A proposito: essendo cresciuto nel settore giovanile della Dea, Diallo è tesserabile come italiano è questo è un punto che il Milan può certamente sfruttare a suo vantaggio.

Il costo, dicevamo: si parla di 40 milioni di euro, non facile arrivare al calciatore ma l’affare è interessante perché la carta d’identità parla di 23 anni ancora da compiere, dunque si potrebbe provare a fare il sacrificio per poi sperare in una plusvalenza futura, o comunque fare in modo che nel tempo Diallo diventi un elemento importante per la rinascita rossonera. Come detto, servirà qualche cessione: Chukwueze potrebbe essere “direttamente” sostituito da Amad Diallo ma sappiamo che il Milan medita di separarsi anche da Theo Hernandez e magari Mike Maignan, oltre a qualche difensore. La situazione è in via di evoluzione insomma…