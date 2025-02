CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL NIGERIANO ALLA PORTA

Il calciomercato Milan potrebbe fare ancora un trasferimento prima del fischio finale di mezzanotte. Infatti si è aperta clamorosamente la pista che vede Samuel Chukwueze lontano da San Siro nonostante manchino poche ore al termine del mercato.

Secondo Fabrizio Romano, il Fulham ha addirittura contattato direttamente il Milan per cercare di accelerare sulla concorrenza. Questo perché oltre al club inglese, Sky fa presenta che ci sono anche Maiorca e Valladolid su di lui.

A differenza dei club spagnoli, tra Fulham e Milan ci sono vere e proprie trattative in corso con tutte le parti coinvolte, ma con il tempo a disposizione come nemico principale della trattativa. Insomma, le società devono fare in fretta.

Il nigeriano si era infortunato nel secondo tempo contro la Roma ed era tornato in occasione del match contro il Parma dove ha lasciato il segno siglando la rete del 3-2 definitivo, un gol che ha regalato la vittoria agli uomini di Conceicao.

Dopodiché ha disputato il secondo tempo della partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria e cinque minuti più recupero contro l’Inter, dove però ha peccato in fase difensiva non seguendo Zalewski, autore dell’assist decisivo per De Vrij.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ZEROLI AL MONZA IN PRESTITO

Il calciomercato Milan intanto ha chiuso l’affare Bondo. Il Monza dunque si priva anche del proprio centrocampista oltre a Pablo Mari alla Fiorentina, Maldini all’Atalanta e Djuric al Parma tra le varie cessioni pesanti di gennaio.

Bondo è stato venduto a 10 milioni più 2 di bonus e oltre altre alla parte economica c’è anche stata una contropartita seppur in prestito: Kevin Zeroli, stellina rossonera in forza al Milan Futuro e che ora metterà minuti importanti nelle gambe.

In entrata invece per il calciomercato Milan si aspetta di capire cosa fare con Sottil: l’esterno della Fiorentina ha accettato il trasferimento in rossonero, ma bisogna aspettare di capire innanzitutto quale sarà il futuro di Chukwueze al Fulham.