Calciomercato Milan News: Mike Maignan spinge per l'addio

L’arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri avevano riacceso le speranze del tifo rossonero di poter vedere una squadra competitiva per la scudetto nella prossima stagione, ma negli ultimi giorni questa convinzione si sta facendo sempre meno vista la cessione ormai conclusa di Reijnders e quella ad un passo di Maignan. Il tecnico al momento dell’accordo aveva chiesto al calciomercato Milan la permanenza di Leao e del portiere francese ma dopo essere stato contattato da un altro club il numero uno rossonero ha chiesto la cessione rifiutando il rinnovo di contratto e rompendo definitivamente il suo rapporto con la squadra.

Mike Maignan quindi è ormai destinato a lasciare Milano per una cifra non troppo elevata, tra i 20 e i 30 milioni, per accasarsi al Chelsea di Enzo Maresca, al suo posto Tare starebbe valutando due profili, Vanja Milinkovic-Savic del Torino e Lucas Perri dell’Olympique Lyonnais. Il primo è in scadenza e potrebbe essere acquistato per meno di 10 milioni, mentre per il brasiliano la squadra francese ne chiede tra i 15 e i 20 ma ha la necessità di cedere per mettere in ordine il bilancio, entrambi hanno un’ottima capacità di impostazione, gioco con i piedi e di gioco tra i pali mentre peccano un po’ nelle uscite.

Calciomercato Milan News: Real Betis pensa a Samuel Chukwueze

Il calciomercato Milan poi potrebbe riuscire finalmente a liberarsi di Samuel Chukwueze, l’esterno nigeriano era stato pagato 30 milioni dopo una grande stagione con il Villarreal ma in Italia non è mai riuscito ad incidere e a conquistarsi il ruolo da titolare e anche con Allegri il suo ruolo sarebbe marginale. Arriva quindi in maniera perfetta l’interesse del Real Betis che non avendo potuto riscattare Antony è alla ricerca di un esterno, l’offerta portata dai biancoverdi è di 10 milioni ma i rossoneri vorrebbero riuscire a cedere il ventiseienne per una valore maggiore, intorno ai 15 milioni.

Oltre a quella del nigeriano il Milan dovrebbe riuscire a concludere il trasferimento di Noah Okafor, l’attaccante svizzero è chiaramente fuori dal progetto rossonero, come evidenzia il prestito al Napoli del mercato invernale, e se dovessero arrivare i 15 milioni chiesti dai rossoneri partirebbe senza alcun dubbio. Ad aver espresso il suo interesse per il giocatore è il Flamengo che vorrebbe acquistarlo prima dell’inizio del Mondiale per Club ma che non sembrerebbe disposto ad accontentare la squadra italiana, starà ora al Milan scegliere se abbassare le sue pretese o rifiutare l’offerta dei brasiliani.