Il calciomercato Milan sta chiudendo l'addio di Samuel Chukwueze in Premier League per poi affondare per Adrien Rabiot

Calciomercato Milan News: Adrien Rabiot il sogno di Allegri

Il calciomercato Milan in quest’ultima settimana si dividerà tra le ultime cessioni dei giocatori considerati esuberi da parte del tecnico così da finanziare poi gli ultimi acquisti richiesti da Massimiliano Allegri per poter raggiungere in maniera semplice gli obiettivi stagionali se non puntare a qualcosa di più importante.

Calciomercato Roma News/ Asse con il Milan per Jimenez e Dovbyk, Baldanzi in uscita (27 agosto 2025)

L’obiettivo principale di Tare e Furlani è la punta che però è ancora lontana dall’essere trovata per diversi problemi che i rossoneri stanno continuando a trovare ad ogni profilo che stanno valutando, per questo mentre si aspetta che si sblocchi la situazione si lavora su altri nomi.

Il tecnico livornese infatti ha esposto perplessità sul suo centrocampo e vuole l’aggiunta di un altro profilo esperto e che possa dare corsa, forza fisica e presenza in area di rigore con i suoi inserimenti, il profilo richiesto è quello di Adrien Rabiot, trentenne francese che gioca nell’Olympique de Marseille ma che ha avuto le sue migliori stagioni sotto la guida di Allegri alla Juventus.

Calciomercato Estero News / L'Arsenal piomba su Hincapie, addio Kiwior. Accordo per Jackson (26 Agosto 2025)

Ora è stato messo fuori rosa da De Zerbi in seguito ad una rissa con il suo ex compagno Rowe, ora al Bologna, ma la richiesta dei francesi rimane tra i 20 e i 25 milioni, troppo alta però per Furlani.

Calciomercato Milan News: Samuel Chukwueze vola in Inghilterra

Per poter chiudere operazioni come quella di Rabiot il calciomercato Milan dovrà prima riuscire a liberarsi di alcuni giocatori e il primo indiziato sembrerebbe essere il ventiseienne nigeriano Samuel Chukwueze che spinge per trovare minutaggio e una nuova opportunità in un’altra squadra.

Calciomercato Cremonese News/ Moumbagna, Dennis e Vardy i nomi per l’attacco (26 agosto 2025)

Il club che si è dimostrato più importante è il Fulham che potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni per l’esterno che i rossoneri due anni fa hanno pagato più di 20 milioni dal Villarreal per poi concedergli solo poche occasioni, e quasi tutte dalla panchina.

Altro giocatore che sembra essere vicino all’addio è un altro acquisto dell’estate 2023 che però non è mai riuscito ad entrare stabilmente nelle rotazioni degli allenatori e soprattutto non è mai riuscito a convincere con le sue prestazioni, troppo spesso sottotono e tra le più disparate zone di campo.

Si tratta di Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 che il Milan sta cercando di cedere all’Atalanta per circa 25 milioni, cifra che porterebbe una plusvalenza nelle casse rossonere, la Dea però prima dovrà decidere il futuro di Brescianini dalla cui cessione arriverebbero i soldi per l’americano.