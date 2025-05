CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RIVOLUZIONE CON ITALIANO!

Il calciomercato Milan è innanzitutto sulle tracce di un nuovo allenatore: ormai appare chiaro che l’avventura rossonera di Sergio Conceiçao sia finita. Dopo aver perso la finale di Coppa Italia, il Milan ha mancato anche l’ultimo obiettivo stagionale, quello della qualificazione alle coppe europee: con la sconfitta sul campo della Roma il Diavolo è rimasto escluso da tutto, cosa che non accadeva da quasi dieci anni, dunque è fin troppo evidente che la Suercoppa vinta all’inizio di gennaio non basterà a Conceiçao per proseguire la corsa, anche se il beneficio del dubbio è giusto esista fino a che sarà data l’ufficialità dell’addio.

Tra l’altro il Milan rimane fuori dalle coppe anche e soprattutto a causa del Bologna, che vincendo la Coppa Italia ha “rubato” lo slot per l’Europa League, e rimanendo fuori dalle prime quattro ha di fatto escluso il Milan; ecco, nei giorni scorsi raccontavamo di come un nome che starebbe emergendo nelle stanze rossonere come nuovo allenatore sarebbe quello di Vincenzo Italiano, di cui naturalmente i felsinei non vorrebbero privarsi ma che potrebbe decidere di fare il grande salto, un po’ come accaduto a Thiago Motta. Naturalmente, con Italiano potrebbero arrivare alcuni calciatori: andiamo a vedere quali.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LA LISTA DELLA SPESA DI ITALIANO

Se Thiago Motta aveva cercato di portare alla Juventus Riccardo Calafiori e Joshua Zirzkee (senza riuscirci), Italiano potrebbe chiedere al calciomercato Milan almeno tre elementi della rosa del Bologna: il primo sarebbe Riccardo Orsolini, capace di segnare 14 gol in campionato sotto la sua guida, il secondo il difensore colombiano Jhon Lucumì che ha elevato il proprio rendimento andando a formare un’ottima coppia centrale con Sam Beukema. Il terzo, stando alle indiscrezioni, sarebbe Giovanni Fabbian per quanto poco utilizzato; tuttavia si potrebbe pensare che anche giocatori come Dan Ndoye, decisivo in finale di Coppa Italia, e Jens Odgaard possano essere richieste del nuovo allenatore al Milan.

Per quanto riguarda invece il calciomercato Milan “esterno” al Bologna, Federico Chiesa rimane un pallino anche perché destinato a lasciare il Liverpool, poi ci sarebbe un ulteriore tentativo per Lorenzo Lucca nella consapevolezza che l’attaccante dell’Udinese piace a tante squadre di Serie A e ci sarebbe una sorta di asta per il suo cartellino. Con un Milan fuori dalle coppe le rotazioni sarebbero ridotte all’osso almeno nelle idee; da vedere allora chi potrebbe rimanere nel reparto offensivo ma certamente Lucca sarebbe un bel colpo di calciomercato, andrà anche capito se davvero Vincenzo Italiano potrà essere il nuovo allenatore.