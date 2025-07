Il calciomercato Milan ha aperto un asse con la Roma per acquistare Artem Dovbyk e Pierluigi Gollini

Calciomercato Milan News: Artem Dovbyk il bomber di Allegri

Il calciomercato Milan della scorsa stagione potrebbe essere nuovamente sconfessato dopo soli sei mesi visto che Allegri ha mostrato diversi dubbi riguardanti il suo centravanti, Santiago Gimenez, il messicano ha faticato molto da quando è arrivato in rossonero e non sembra sposarsi nel migliore dei modi con il gioco che dovrebbe essere proposto il prossimo anno. Dopo aver provato ad intavolare una trattativa con Vlahovic, difficile per il suo ingaggio, Tare si è messo in contatto con la Roma per intavolare uno scambio con Artem Dovbyk, anche lui poco convincente nella sua prima stagione in Italia e poco apprezzato da Gasperini.

Calciomercato Inter News/ Sommer può seguire Calhanoglu, rischio Barcellona per Dumfries!

Tra le operazioni già concluse però il calciomercato Milan ha finalmente completato il suo centrocampo visto che dopo l’arrivo di Ricci, che oggi sosterrà le visite mediche, ha trovato l’accordo con il Club Brugge per l’acquisto di Jashari per 35 milioni che arriverà per essere il regista titolare della squadra che potrà essere schierata con un centrocampo a 2 o a 3 con gli interpreti che potranno cambiare tra Ricci, Jashari, Fofana, Modric e Loftus-Cheek, sicuri di rimanere, e con Musah e Bennacer che sono in uscita ma per cui potrebbe non essere facile trovare una soluzione, soprattutto a titolo definitivo.

Calciomercato Roma News/ Wesley, la freccia di gasp arriva con la formula giusta!

Calciomercato Milan News: Pierluigi Gollini arriva per Sportiello

I rossoneri sono riusciti negli ultimi giorni a portare a termine due acquisti importanti per la prossima stagione ma le richieste fatte da Allegri non si fermano qui avendo richiesto di rinforzare il reparto offensivo e quello difensivo, oltre a sostituire i probabili partenti. Il calciomercato Milan dovrà quindi essere orientato da parte di Igli Tare in direzione di quello che il tecnico livornese ha fatto presente mancare alla rosa, soprattutto nel caso in cui l’obiettivo finale della dirigenza sia quello di lottare per le prime posizioni e tornare in Champions League.

Calciomercato Fiorentina News/ Pioli sulle tracce di un fedelissimo, colpo a zero! (oggi 3 luglio 2025)

Una delle richieste agli uomini del calciomercato Milan fatte dall’ex allenatore della Juventus è quella di avere un secondo portiere di livello superiore che diminuisca il gap con Maignan e che possa prendere il posto del francese in caso di necessità ma senza farlo rimpiangere. La scelta è ricaduta su Pierluigi Gollini che è in uscita dalla Roma per l’arrivo di Gasperini con cui già ai tempi dell’Atalanta aveva avuto alcune incomprensioni che avevano portato al suo addio, per facilitare l’operazione il Milan ha intenzione di offrire in cambio il cartellino di Sportiello che il nuovo allenatore giallorosso conosce già dagli anni alla Dea.