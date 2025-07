Calciomercato Milan news: si prepara un altro colpo in attacco, quello di Marco Asensio ma non prima della cessione di Noah Okafor

Calciomercato Milan News: Noah Okafor fuori dal progetto

La società rossonera dopo due spese importanti fatte per rinforzare il centrocampo ha bisogno di cedere alcuni pezzi, tra quelli meno importanti, così da aumentare il capitale a disposizione di Igli Tare e poi poter concludere nuove operazioni in entrate, nel reparto difensivo e in quello offensivo.

Il calciomercato Milan sta infatti cercando di offrire diversi giocatori fuori dal progetto a squadre meno importanti ma disposte a investire la cifra che la dirigenza rossonera richiede mentre valuta profili in uscita dalle loro squadre che potrebbero essere acquistati a basso prezzo.

Tra questi giocatore a trovare una nuova destinazione dovrebbe essere Noah Okafor che dopo il prestito al Napoli è tornato in rossonero ma dalla cui cessione la squadra potrebbe ricavare una cifra importante, per questo il calciomercato Milan ha iniziato i contatti con il Besiktas per un eventuale cessione. Il club turco dopo aver concluso il trasferimento di Abraham vuole aggiungere anche il talento svizzero e sta provando a trattare con il Milan sulla base di un prestito oneroso con la possibilità di riscatto intorno ai 15 milioni, in una operazione simile a quella che lo aveva portato in azzurro.

Calciomercato Milan News: Marco Asensio può arrivare con l’addio di Chukwueze

Negli ultimi giorni poi il calciomercato Milan ha iniziato ad esplorare una nuova possibilità per il reparto offensivo visto che la dirigenza è stata contattata dall’agente Jorge Mendes per parlare della possibilità che Marco Asensio vada a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Il giocatore spagnolo è tornato al Paris Saint Germain dopo il prestito all’Aston Villa ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Francia, il club campione d’Europa è pronto a mandare il giocatore in prestito, come fatto nel mese di gennaio, ma a patto che lo stipendio venga interamente pagato dalla nuova squadra.

Infine una cessione che la dirigenza vorrebbe riuscire a concludere è quella di Samuel Chukwueze, il cui posto potrebbe essere preso proprio dall’ex Real Madrid in caso dovesse arrivare, il nigeriano ha faticato in tutte le stagioni in rossonero e non è riuscito a far valere i 30 milioni spesi per il suo acquisto. Il Milan vorrebbe riuscire a cederlo per una cifra tra i 15 e i 20 milioni così da non perdere niente dell’investimento fatto ma la richiesta è ancora troppo elevata per le due squadre che potrebbero essere interessate al giocatore, il Torino e il Real Betis che però oggi ha ufficializzato l’arrivo di un altro esterno.