CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Clamoroso inserimento per Icardi? (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan potrebbe chiudersi senza il classico “botto” quest’anno, soprattutto se la trattativa che potrebbe portare in rossonero Angel Correa dall’Atletico Madrid dovesse risolversi in un nulla di fatto. Ma nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione si è fatta largo, ed è stata lanciata dal giornalista di Sky Paolo Condò. Che in un’intervista a Radio 24 ha fatto i conti sulla situazione Icardi, avanzando un’ipotesi che rappresenterebbe un vero terremoto. Il calciatore argentino infatti è orientato ormai a rifiutare il Napoli e mettere l’Inter di fronte a un aut aut: permanenza, anche a dispetto dei santi, oppure un trasferimento alla Juventus che al momento appare assai complicato. Ma secondo Condò permanenza significa anche permanenza a Milano, senza stravolgere ritmi e stili di vita a causa dell'”epurazione” dall’Inter. E se il Milan si facesse avanti? Servirebbe un robusto sconto sul cartellino, ma se la situazione non dovesse sbloccarsi, l’Inter messa alle strette potrebbe essere costretta ad ascoltare i “cugini” e chiudere una trattativa-lampo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LAXALT CONTESO

Il calciomercato del Milan in uscita vive una fase di stallo al pari di quello in entrata. Marco Giampaolo non rinuncerà a Maldini jr., che avrà da subito la chance di proseguire la storia della dinastia in rossonero. Per quanto riguarda l’uruguaiano Laxalt, al momento l’esterno ex Genoa sembra particolarmente conteso, considerando la corte serrata dell’Atalanta, che gli offre la notevole esperienza della Champions League, e un Marsiglia che non molla e che nelle ultime ore sembrerebbe addirittura aver superato i nerazzurri. In realtà Laxalt sembrava persuaso della possibilità di trasferirsi a Bergamo (avrebbe peraltro continuato a giocare a San Siro in Champions), ma i transalpini hanno messo sul piatto una ricca offerta da 2 milioni netti l’anno, un ingaggio che i bergamaschi non sarebbero in grado di pareggiare. Ore di riflessione, con Giampaolo che attende la chiusura della trattativa per capire se gli ultimi giorni di mercato potranno regalargli un nuovo esterno per completare la rosa.

