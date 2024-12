CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OCCHI SU TONALI!

Il calciomercato Milan potrebbe riservare sorprese importanti nei prossimi mesi, sia per quanto riguarda i ritorni eccellenti che per le cessioni. Un anno e mezzo dopo il suo trasferimento al Newcastle, Sandro Tonali potrebbe tornare al centro del mercato. Il passaggio del centrocampista al club inglese, nell’estate 2023, sembrava il coronamento di una carriera in ascesa, ma le difficoltà dovute alla squalifica hanno trasformato questa esperienza in una parentesi deludente. Al Newcastle, il giovane talento classe 2000 fatica a trovare spazio: con Joelinton e Bruno Guimarães titolari fissi e una forte concorrenza per il terzo posto in mediana, Tonali ha accumulato appena 650 minuti in Premier League, con sole sei presenze da titolare.

Nonostante un contratto fino al 2028 e uno stipendio di 9 milioni netti a stagione, l’idea del calciomercato Milan di un suo ritorno sta prendendo piede. Il club rossonero rappresenta per Tonali non solo un luogo dove ha dato il meglio di sé, ma anche una realtà a cui è profondamente legato. Tuttavia, l’operazione è complessa: il costo del cartellino e il lauto ingaggio rappresentano ostacoli significativi. Per il Milan, l’inserimento di Tonali accanto a elementi come Reijnders e Fofana sarebbe la soluzione ideale per eccellenza per il centrocampo, ma rendere economicamente sostenibile il trasferimento sarà la vera sfida.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OKAFOR AI TITOLI DI CODA

Per il calciomercato Milan sul fronte delle uscite il nome di Noah Okafor è uno dei più discussi. L’attaccante svizzero, arrivato dal Salisburgo nell’estate 2023, sembrava destinato a ricoprire un ruolo importante nella rosa del Milan. Tuttavia, il rendimento del giocatore non è stato all’altezza delle aspettative. Dopo aver segnato il suo unico gol stagionale contro il Torino nella prima giornata di campionato, Okafor non è riuscito a sfruttare le occasioni concesse da Fonseca, finendo progressivamente ai margini del progetto.

Il primo tempo deludente contro lo Slovan Bratislava in Champions League sembra aver rappresentato il punto di rottura definitivo tra il giocatore e il tecnico. Da quel momento, Okafor è praticamente scomparso dalle rotazioni. Se dovesse arrivare un’offerta interessante a gennaio, il Milan potrebbe decidere di cederlo, puntando su un rinforzo che garantisca maggiore incisività in attacco, ma col contratto che scadrà solo nel 2028, servirà un’offerta convincente per dare via libera a Okafor a titolo definitivo, altrimenti si sceglierà la soluzione-ponte di un prestito.

