Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Comuzzo o Leoni per la difesa 9 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, COMUZZO E LEONI AL POSTO DI THIAW

Il calciomercato Milan è parecchio attivo in questi giorni di calciomercato. I rossoneri, oltre a Musah che piace al Nottingham Forest dopo esser stato accostato al Napoli, potrebbero presto cedere Malick Thiaw poichè un’altra squadra della Premier League starebbe trattando per aggiudicarselo. Il Newcastle, stando ai rumors, starebbe rilanciando al fine di mettere le mani sul tedesco.

I bianconeri sono pronti a sborsare un totale di 40 milioni di euro divisi in 35 di parte fissa più cinque di bonus avendo già il benestare dello stesso difensore. I lombardi potrebbero dunque andare a caccia di un sostituto e nel mirino ci sono due giovani molto chiacchierati in fase di calciomercato, a partire da Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Uscito precauzionalmente per un problema durante il primo tempo dell’amichevole disputata contro il Manchester United, Comuzzo ha da poco rinnovato il suo contratto coi viola che però sono pronti a lasciarlo partire in caso di offerte allettanti. Il Napoli aveva tentato di prelevarlo a gennaio per poco più di una ventina di milioni di euro ma si vocifera che i toscani vogliano partire da una richiesta di 30 milioni se dovranno liberarlo.

Un’altra opzione è rappresentata da Giovanni Leoni, centrale diciottenne del Parma che fa gol a parecchie squadre. Finito in orbita juventina, napoletana e romanista, sulle tracce di Leoni si registra da tempo la forte presenza dell’Inter e si prospetta quindi un derby di calciomercato per definirne il futuro. Al momento le milanesi guardano altrove a fronte di una valutazione da 40 milioni di euro effettuata dai ducali per il cartellino di Leoni ma proprio quella è la cifra in arrivo dagli inglesi e chissà che Tare non riceva l’ok per reinvestirli immediatamente sul romano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SAELEMAKERS NON VUOLE LA PREMIER

Il calciomercato Milan tenta di muoversi anche con qualche cessione specialmente per quel che riguarda i giocatori che non dovrebbero rientrare nei piani per la nuova stagione in procinto di iniziare. Chi non sembra ancora essere stato riconfermato una seconda volta è Alexis Saelemaekers, rientrato appunto dal prestito alla Roma dello scorso anno riuscendo a firmare sette gol e altrettanti assist in trentuno presenze complessive.

Il rendimento offerto dal belga nella Capitale non pare aver convinto del tutto la società a puntare su di lui nonostante un contratto in scadenza nel 2027. Lo stesso Saelemaekers auspica però di poter rimanere al Milan per altri due anni rispetto a quanto attualmente pattuito e potrebbe essere riconfermato solamente a stagione in corso, quando si potrà capire se sarà davvero utile o meno ai lombardi. Niente da fare perciò in relazione ad un eventuale trasferimento in Inghilterra dove piace sia all’Aston Villa che al Nottingham Forest.