Calciomercato Milan News/ Colpo a sorpresa in attacco: ecco Mario Mandzukic!

Il Milan potrebbe sorprendere tutti sul calciomercato, provando l’affondo per Mario Mandzukic della Juventus. Secondo Rai Sport pare che i rossoneri abbiano fatto un sondaggio sull’attaccante croato, chiedendo disponibilità al calciatore per un trasferimento sotto la Madonnina. Dopo Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain questo sarebbe il quarto colpo in tre estati sull’asse Torino-Milano. Il croato è nella lista degli esuberi dei bianconeri che sembrano non essere in grado di trovargli giusta collocazione. Tramontata l’ipotesi Bayern Monaco per l’attaccante ora c’è davvero la possibilità di vedere i bianconeri trattare con il club meneghino una cessione a prezzo di favore. Dal canto suo Mandzukic sarebbe molto felice di rimanere in Italia dove si trova benissimo, anche se c’è da dire che il forte legame con i tifosi della Vecchia Signora potrebbe portarlo ad avere qualche difficoltà nel vestire la maglia di un altro club italiano.

Calciomercato Milan News, il Parma sonda per Conti

Il Parma si potrebbe rendere protagonista del calciomercato del Milan, sondando la disponibilità dei rossoneri di cedere Andrea Conti. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che al momento i gialloblù stiano aspettando una decisione da parte dei rossoneri. Di diverso avviso invece è Milannews che considera il calciatore ex Atalanta incedibile. Esterno destro dal grande talento ha vissuto una stagione molto complicata a causa di un problema fisico piuttosto serio. Questa per lui però potrebbe essere la stagione della rinascita con la voglia di recuperare il terreno perso negli ultimi mesi. Conti è un esterno destro dal grande passo e con un fiuto del gol molto importante, tanto da aver realizzato 8 reti nella stagione 2017/18 prima di passare al Milan.

