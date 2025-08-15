Calciomercato Milan news: Allegri vorrebbe aggiungere un altro difensore al proprio reparto. Leeds e Fenerhace sull'attaccante svizzero (15 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TENTATIVO PER IL CLASSE 2005

Il calciomercato Milan vuole migliorare ancora il proprio reparto difensivo. D’altronde è vero che è arrivato Koni De Winter dal Genoa, acquisto da 20 milioni, ma è altrettanto giusto dire che il belga è stato il sostituto di Thiaw.

Dunque numericamente non è cambiato nulla, se non un “guadagno” di 20 milioni poiché il tedesco è volato al Newcastle per 40 milioni. L’idea di Allegri è quella di rinforzare anche a livello di numeri la difesa e dunque si pensa a Comuzzo.

Il calciatore della Fiorentina è seguito da diversi club tra cui ultimamente anche il Lipsia, ma senza dimenticare le sirene della Premier League. Ad oggi Comuzzo è destinato a rimanere in Viola anche se Igli Tare farà senz’altro un tentativo, anche solo esplorativo.

CALCIOMERCATO MILAN, OKAFOR CONTESO

Il calciomercato Milan deve ragionare anche in uscita. Okafor per esempio è tra i cedibili per eccellenza, complice anche un ottimo pre-campionato che lo ha visto segnare spesso e di conseguenza finire nel mirino di alcune squadre.

Inizialmente era il Bologna a puntare forte, considerandolo un acquisto ideale per sostituire Ndoye andato al Nottingham. Recentemente però ci sono da registrare due interessi ovvero il Leeds neo promosso in Premier League e il Fenerbahce.

Infine c’è da capire come gestire il caso Maignan. Il Milan è ottimista e fiducioso circa il rinnovo, anche se non è così semplice dato che ultimamente c’è stato un periodo di gelo tra le parti. Da vedere però cosa succederà quando verrano riallacciati i rapporti.