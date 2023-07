Calciomercato Milan News/ Con Veliz arrivano gol dall’Argentina. Adli ai saluti (lunedì 31 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NOME NUOVO PER IL REPARTO OFFENSIVO

Il calciomercato Milan prosegue a pieno ritmo. Dopo l’arrivo di Yunus Musah, la dirigenza rossonera prosegue il lavoro portato avanti nelle ultime settimane. Come vice-Theo una volta chiusa la cessione di Ballo-Tourè al Bologna o al Fulham sono candidati Riccardo Calafiori o Luca Pellegrini. Complesso il discorso relativo al regista: c’è estrema abbondanza a centrocampo, ma davanti a una occasione potrebbe essere fatto un investimento per il futuro.

Questione centravanti: Pioli vuole valutare attentamente Lorenzo Colombo, su di lui ci sono molte squadre con il Cagliari capofila, ma anche l’Atalanta è molto interessata. Potrebbe partire in prestito e al suo posto i rossoneri sono interessati all’argentino Alejo Véliz. Classe 2003, 187 centimetri, ha clausola rescissoria a 15 milioni di Euro ma c’è da convincere il Rosario Central a lasciarlo andare subito. Entro la fine del mercato estivo ci potrebbero essere novità in merito, il giocatore piace e ha tutte le caratteristiche fisiche e tecniche per essere l’ariete del futuro dimister Stefano Pioli.

CAPITOLO USCITE: ORIGI E ADLI IN LISTA DI SBARCO

Calciomercato Milan che, però, non è ancora chiuso del tutto, soprattutto in uscita. Tra i giocatori rossoneri da cedere c’è anche Divock Origi, il quale non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli (non lo ha portato nemmeno in tournée negli USA): il centravanti belga aspetta offerte concrete dalla Premier League o dall’Arabia Saudita per dire addio.

Stesso discorso per il centrocampista Yacine Adli. Il giocatore, che non è mai stato davvero coinvolto nel progetto del tecnico rossonero, potrebbe lasciare il Milan a stretto giro. Il club rossonero chiede 7/8 milioni di Euro per vendere il centrocampista a titolo definitivo. L’Eintracht Frankfurt è tra le squadre che hanno chiesto informazioni per il giocatore francese e potrebbe accelerare nelle prossime ore.

