CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CRISI CONCEICAO

Dopo l’iniziale entusiasmo generato dalla vittoria della Supercoppa italiana contro Juventus e Inter il Milan sotto la guida di Sergio Conceicao non è decollato come ci si aspettava. Per i rossoneri cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte fra Serie A, Coppa Italia e Champions League, fra problemi di spogliatoio, addii e nuovi arrivi le aspettative per ora sono state disattese. Il Milan si trova perciò in una complicatissima situazione di classifica, invischiato in una lotta Champions agguerrita e affollata. Il diavolo è infatti settimo con 38 punti, a meno 7 dalla Lazio quarta che ha però una partita in più.

Calciomercato Milan news/ Duello con l'Inter per Ricci del Toro, come trattenere Joao Felix (7 febbraio 2025)

A questo si aggiunge poi la partita dello scorso mercoledì, che ha messo in Milan in una pessima posizione in ottica ottavi di finale di Champions League. Maignan e compagni hanno infatti perso per 1-0 a Rotterdam contro il Feyenoord in una partita giocata malissimo, e per il diavolo è ora obbligatorio vincere e convincere a San Siro questo martedì per riacciuffare gli ottavi di Champions che sembravano già in pugno prima della partita contro la Dinamo Zagabria.

Calciomercato Milan retroscena/ Le ragioni per Morata e il mancato addio di Chukwueze (4 febbraio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL RAPPORTO CON IBRA

La convivenza poi tra Sergio Conceicao e il dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic non sembra idilliaca secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Due galli in un pollaio posso creare problemi, e sia l’allenatore portoghese che l’ex centravanti sono noti per il carattere deciso e spigoloso. In particolare secondo il quotidiano romano il senior advisor e operating partner di RedBird non avrebbe gradito l’uscita di Leao e Gimenez a favore di Camarda e Abraham negli ultimi minuti della sfida contro il Feyenoord. La dirigenza non avrebbe inoltre apprezzato il comportamento del tecnico in conferenza stampa dopo la partita, dove il portoghese si è alzato dopo aver risposto ad una sola domanda fra lo sgomento dei giornalisti. Conceicao ha poi più volte pizzicato la dirigenza anche di fronte ai microfoni, come ad esempio quando ha invitato proprio i dirigenti a svolgere l’intervista pre partita al suo posto.

Perché nuovi acquisti possono giocare in Bologna Milan, non in Fiorentina Inter/ Cosa prevede il regolamento

Un avvicinamento al match di domani contro l’Hellas Verona che si fa quindi particolarmente teso. Se Conceicao vuole rimanere sulla panchina del Milan anche la prossima stagione infatti dovrà guadagnarsi la riconferma con i risultati. Una riconferma che passa soprattutto dal raggiungimento del tanto agognato quarto posto. Il fallimento del piazzamento Champions potrebbe infatti avere fortissime ripercussioni sul futuro del Milan sia in termini di appeal che, soprattutto, dal punto di vista economico.