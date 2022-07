CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Concorrenza per De Ketelaere e Tanganga, la situazione

Calciomercato Milan news, l’offerta del Leeds per De Ketelaere

Il Milan sta lavorando in cerca di rinforzi specialmente sulla trequarti in questi giorni di calciomercato estivo. Il profilo seguito con maggior interesse dai rossoneri in questo senso è quello di Charles De Ketelaere, centrocampista di proprietà del Club Brugge fino al giugno del 2024. Il calciatore avrebbe accolto l’interesse milanista decidendo di trasferirsi solamente a Milano come prossima tappa della sua carriera avendo anche già trovato un accordo con la società italiana.

Calciomercato Milan News/ United su Tomori, il punto su De Ketelaere e Renato Sanches

Tuttavia, i belgi preferirebbero incassare una somma superiore rispetto ai 30 milioni di euro proposti da Maldini e Massara per il cartellino del ventunenne forti anche dell’interesse del Leeds United. La squadra della Premier League non si farebbe infatti troppi scrupoli nell’avvicinarsi ai 40 milioni di euro richiesti, tanto che avrebbe pronta una proposta da addirittura 37 milioni di euro pur di convincere il Bruges.

Dybala all'Inter?/ Calciomercato news: attenzione a Roma e Milan, Napoli più defilato

Calciomercato Milan news, Tanganga richiesto dal Bournemouth

Detto di De Ketelaere, per il Milan la concorrenza non manca di certo in questa sessione estiva di calciomercato. I lombardi hanno infatti bisogno pure di un difensore centrale specialmente dopo l’addio a parametro zero di Alessio Romagnoli ed il nome più gettonato pare essere quello di Japhet Tanganga del Tottenham. Accostato anche al Napoli nell’ottica di rimpiazzare Kalidou Koulibaly, secondo la stampa inglese di The Athletic Tanganga sarebbe finito nel mirino del Bournemouth.

LEGGI ANCHE:

De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato, niente amichevole e l'offerta dei rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA