Calciomercato Milan News/ Conferme su Miranda: il Betis apre alla sua cessione (21 dicembre 2023)

Nelle scorse settimane, parlando di calciomercato Milan, avevamo riferito come il club rossonero fosse sulle tracce di Juan Miranda, avendo di fatto chiuso l’affare: il terzino spagnolo, protagonista agli Europei Under 21 con la sua nazionale, gioca nel Betis da tre stagioni e sono arrivate notizie che confermano come l’approdo al Milan già nel corso del calciomercato invernale potrebbe essere una realtà. Quantomeno, che i rossoneri sono davvero sulle sue tracce e l’addio è possibile. A sottolinearlo, parlando nel corso del programma La Jugada (su Canal Sur) è stato lo stesso vicepresidente del Betis, José Miguel Lopez Catalan: il quale ha parlato di proposte di rinnovo che non sono andate a buon fine, anche se il dirigente non sa trovare una spiegazione.

Quel che è certo, almeno dalle dichiarazioni, è che su Miranda c’è anche il Borussia Dortmund oltre che qualche club spagnolo, e che gli scenari di calciomercato sono sostanzialmente due: il rinnovo, legando il terzino al Betis per parecchi anni, oppure un’altra società che possa garantire al calciatore uno stipendio doppio se non addirittura triplo. Da questo punto di vista, Lopez Catalan è stato chiaro: nel caso di questa seconda eventualità, il Betis potrebbe fare ben poco per trattenere Juan Miranda, dunque ora bisognerebbe capire se il Milan voglia anticiparne l’arrivo (a giugno sarebbe disponibile a parametro zero) sborsando una cifra comunque vicina ai 2 milioni di euro.

PERCHÉ MIRANDA PUÒ ARRIVARE SUBITO

Tutto sommato l’operazione Miranda per il calciomercato Milan potrebbe tranquillamente aspettare l’estate; questo però in condizioni normali, perché a oggi la squadra rossonera sta vivendo una situazione quasi drammatica in termini di infortuni. Pierre Kalulu, che può giocare centrale ma è anche di fatto il sostituto di Davide Calabria a destra, sarà indisponibile fino a marzo; nel frattempo si sono fatti male anche Malick Thiaw e Marco Pellegrino, mentre è noto che Simon Kjaer non possa più garantire una stagione completa ad alti livelli. A oggi il Milan, che anche per questo starebbe pensando di riportare Matteo Gabbia a Milanello con sei mesi di anticipo, gioca con due centrali di ruolo (Kjaer e Tomori) e un Alessandro Florenzi che all’occorrenza può andare in campo a destra o a sinistra, ma lui stesso non è più quello del suo “prime” alla Roma.

In più il Milan da tempo (sostanzialmente da sempre) ha un buco nel ruolo di vice Theo Hernandez: qualora il francese dovesse dare forfait, i problemi sarebbero non pochi perché al momento Stefano Pioli deve affidarsi a Davide Bartesaghi, della Primavera. Ecco allora che l’arrivo di Juan Miranda nel corso del calciomercato invernale permetterebbe al Milan di avere un giocatore in più nelle rotazioni del reparto difensivo, anche perché c’è un’Europa League da onorare e l’idea di vincerla, mettendo un trofeo importante in bacheca e avendo un’altra porta sulla prossima Champions League, non sarebbe affatto male…











