CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JACKSON SCALA LE GERARCHIE

Il calciomercato Milan è alla continua ricerca di nuovi rinforzi per l’organico di mister Allegri, alla ricerca di giocatori da schierare in campo secondo le sue dichiarazioni registrate in occasione della sua presentazione ufficiale. In attacco i rossoneri possono al momento contare solamente sul messicano Gimenez, il quale si aggregherà però al gruppo solo dopo le vacanze estive visti gli impegni in Gold Cup con la sua Nazionale.

I dirigenti rossoneri stanno valutando diversi elementi interessanti al fine di migliorare il reparto offensivo a partire da Dusan Vlahovic della Juventus. Il serbo sarebbe felice di tornare ad essere allenato dal toscano che sarebbe altrettanto entusiasta di poter contare ancora su di lui ma l’ingaggio rimane un ostacolo importante. Un discorso simile può valere pure per Victor Boniface.

La punta del Bayer Leverkusen viene valutata circa cinquanta milioni di euro dalle Aspirine, che avevano già rischiato di perderlo nel recente passato visto l’interesse espresso dall’Al-Nassr. Il direttore sportivo Tare cercherà dunque una soluzione più economica ed il nome che sta scalando le gerarchie in queste ore per l’attacco sembra essere quello di Nicolas Jackson, sotto contratto con il Chelsea.

A fronte di un’eventuale richiesta da 40 milioni di euro per il suo cartellino da parte dei londinesi, i lombardi potrebbero tentare di chiudere l’operazione partendo da quei 30 milioni che erano già stati indicati come cifra utile per aggiudicarsi un nuovo innesto. Bisogna però anche vedere se il Milan sarà disposto a pareggiare l’ingaggio da 4 milioni attualmente percepito con i Blues.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ARCHIE BROWN AL POSTO DEL FRANCESE

Non solo attaccanti nei pensieri della dirigenza per quanto concerne il calciomercato Milan. L’addio di Theo Hernandez, passato nella giornata di ieri all’Al-Hilal di mister Simone Inzaghi per 25 milioni di euro andando a firmare un contratto triennale con gli arabi, ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente rossonero. Tuttavia, i lombardi non hanno tempo di pensare ai sentimentalismi e si stanno tutelando andando a caccia di un sostituto per il terzino sinistro.

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, l’obiettivo milanista per quella zona del campo è Archie Brown, esterno di proprietà del Gent. Se vorranno accaparrarsi il ventitreenne originario di Birmingham, i rossoneri dovranno però battere nel più breve tempo possibile la concorrenza del Fenerbahce, con i turchi allenati da José Mourinho che avrebbero compiuto dei passi importanti nella corsa all’inglese stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio.