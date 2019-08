Calciomercato Milan News/ Conti e Calhanoglu in uscita (ultime notizie)

Andrea Conti potrebbe rappresentare uno dei colpi in uscita del calciomercato del Milan. Questo perché non si valuta, minimamente, la cessione a titolo definitivo, ma la volontà è quello di mandare a giocare con continuità l’ex Atalanta per farlo recuperare al massimo dopo l’infortunio. La Gazzetta dello sport specifica come tra i club interessati ci sarebbe la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, in uno scambio di prestiti con Jacopo Sala. L’obiettivo è di ritrovarsi in casa nella prossima stagione, quella 2020/21, un calciatore completamente recuperato. Il ragazzo alla Dea aveva dimostrato di avere grandissime qualità, riuscendo anche a segnare tantissimi gol oltre a fornire un numero discreto di assist ai suoi compagni di squadra.

Calciomercato Milan news, offensiva tedesca per Calhanoglu

Il turco Hakan Calhanoglu potrebbe diventare un altro calciatore in uscita sul calciomercato del Milan. Centrocampista dotato di grande talento sembra cozzare con il modo di fare calcio del nuovo mister Marco Giampaolo. Proprio per questo al Milan starebbe solleticando l’idea di ricavarci un bel tesoretto da investire magari per rinforzare la difesa. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe partita una vera e propria offensiva dalla Germania per cercare di riportare in Bundesliga il calciatore. Ricordiamo infatti che il Milan lo acquistò dal Bayer Leverkusen dove era diventato uno dei centrocampisti più ambiti di tutta Europa. In rossonero però non era riuscito a ripetere quanto di buono fatto con la maglia rossonera del club di proprietà della nota casa farmaceutica sulle spalle.

