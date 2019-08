CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Correa salta a causa di… Rodrigo (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan potrebbe far registrare una brusca frenata riguardo una trattativa che stava facendo sognare i tifosi rossoneri. Angel Correa potrebbe non vestire più la maglia rossonera per un problema relativo a… Rodrigo. Si tratta dell’Atletico Madrid che non è più disposto a spendere 60 milioni di euro per il gioiello del Valencia, come confermato anche dal DS valenciano: “Chi stava trattando Rodrigo, ora ha ritirato l’offerta; quello che sembrava un accordo non è diventato esecutivo e io non ho niente a che vedere con questo. Non so da chi dipenda quello che è successo, ma penso dall’Atletico Madrid.” Una mossa che non occuperebbe un tassello in più nello scacchiere dei Colchoneros, che non si libererebbero più di Correa a cuor leggero e soprattutto non più alle cifre proposte dal Milan, che non accetterebbe di partecipare a una sosta di asta al rialzo per l’argentino.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CERTEZZA KESSIE

Il calciomercato del Milan vive però anche di certezze, e una di esse riguarda Frank Kessié, che sembrava fino a pochi giorni fa vicinissimo al trasferimento in Inghilterra, al Wolverhampton. Il mercato inglese poi si è chiuso senza che l’affare si concretizzasse e Kessié, allenamento dopo allenamento, sta convincendo sempre più il nuovo tecnico milanista Marco Giampaolo sulla possibilità di diventare un punto fermo del centrocampo rossonero per la prossima stagione. Le intemperanze della scorsa stagione avevano fatto pensare il Milan, decidendo di lasciare andare il calciatore, ma ora le cose potrebbero cambiare, soprattutto se grosse offerte dell’ultima ora non dovessero essere avanzate per l’ivoriano. In partenza resta Rodriguez, per il quale è forte il corteggiamento dalla Germania, e in particolare dallo Schalke 04 pronto a portare a Gelsenkirchen l’esterno difensivo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

