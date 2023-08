Calciomercato Milan news/ Cresce la fiducia per Marco Pellegrino, Colombo in uscita (19 agosto)

Calciomercato Milan, le ultime news: per la difesa avanza la candidatura di Marco Pellegrino

Il calciomercato del Milan ruota attorno al nome di un nuovo difensore, che potrebbe rimpolpare l’organico di mister Pioli: si tratta di Marco Pellegrino. Il calciatore del Platense è un obiettivo di mercato concreto per i rossoneri, ma mentre scriviamo siamo ancora lontani da un accordo, come riferito dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. Il presidente del Platense Sebastian Ordonez, infatti, avrebbe incontrato Moncada e D’Ottavio nel pomeriggio di ieri senza raggiungere la tanto agognata intesa.

I contatti tra le parti proseguono, il Milan ha fiducia di chiudere l’operazione di calciomercato e di regalare a Pioli un nuovo rinforzo per il pacchetto arretrato. Sul fronte uscite, si continua a lavorare per trovare una sistemazione adeguata a Colombo. L’attaccante lascerà i rossoneri solo se il Milan riuscirà a prendere un attaccante per completare il reparto prima della chiusura del mercato. Pertanto Monza, Genoa e Cagliari continuano a restare alla finestra per il giovane calciatore.

Calciomercato Milan, le ultime news: Colombo si avvicina al Monza, ma la cessione non è scontata

Secondo quanto riferisce Sky Sport, tra le preferenze di Colombo ci sarebbe proprio il club brianzolo. Il Milan, dal canto suo, sarebbe lieto di mandare a giocare il talento classe 2002 in una piazza dove avrebbe il giusto spazio e poche pressione per esprimere il suo talento. Come dicevamo, anche Cagliari e Genoa hanno seguito con attenzione il calciatore, ma il suo futuro potrebbe essere deciso solo negli ultimissimi giorni i mercato.

“Se il Milan non ci punta definitivamente è per qualche motivo, forse perché non reputato all’altezza”, ha detto l’ex Billy Costacurta, a proposito del possibile addio di Colombo. “Se non ci punta definitivamente è per qualche motivo, forse perché non reputato all’altezza”, le parole dell’ex difensore e commentatore televisivo.

