Calciomercato Milan News/ Da Scamacca a Firmino, i nomi per l’attacco rossonero

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ATTACCANTE CERCASI

Il calciomercato Milan ha certamente nel mirino un attaccante per la prossima stagione. Ormai è chiaro: Ante Rebic è al passo d’addio, Zlatan Ibrahimovic non è un profilo sul quale contare a tempo pieno (e forse nemmeno a mezzo servizio), Divock Origi ha deluso. Da solo, Olivier Giroud non basta: quest’anno il francese ha giocato praticamente sempre, serve un attaccante in grado di dargli il cambio o, chissà, giocare al suo fianco. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara sondano il calciomercato: al momento ci sono svariati nomi sul tavolo, possiamo riassumere e dividerli in calciatori giovani e veterani, al netto del prezzo.

Del primo gruppo dei nomi attenzionati dal calciomercato del Milan fa parte Gianluca Scamacca, con quotazioni in ascesa: ha impressionato nel Sassuolo, è partito forte nel West Ham ma poi si è seduto e ha anche avuto un infortunio, potrebbe realmente tornare in Italia anche per essere più “a contatto” con la maglia della nazionale di cui fa già stabilmente parte. Poi abbiamo Noah Okafor: classe 2000, svizzero, ha segnato 10 gol in 32 partite stagionali con la maglia del Salisburgo (3 anche in Champions League) ma costa tra i 20 e i 25 milioni di euro, anche se il contratto in scadenza nel 2024 lo rende certamente appetibile, oltre al fatto di avere buon fisico ed essere un ideale rimpiazzo per Giroud.

I VETERANI: MORATA, ARNAUTOVIC E FIRMINO!

Del gruppo degli attaccanti veterani che il calciomercato Milan sta sondando fa invece parte Alvaro Morata: i rossoneri lo seguivano già negli anni scorsi, in Serie A ha fatto bene in due trance con la maglia della Juventus e, pur non essendo quello che si può chiamare un bomber, giocando in un reparto che può contare su Giroud e Rafael Leao i suoi 8-10 gol a campionato potrebbero comunque essere parecchio utili alla causa rossonera. Marko Arnautovic può rappresentare un’occasione, quest’anno ha avuto un avvio straripante ma bisogna anche dire che l’austriaco del bologna è anche rimasto fermo ai box in varie occasioni, dunque la sua tenuta fisica rimane comunque da verificare.

La grande suggestione di calciomercato del Milan sarebbe Roberto Firmino: parametro zero in uscita dal Liverpool, esperienza a grappoli, più un regista offensivo che una vera prima punta, in realtà può giocare dovunque. Per lui però ci sarà probabilmente la fila, l'ingaggio rappresenta un ostacolo e poi va detto che, questo in termini generali, forse in questo momento (e anche per le parole di Paolo Maldini) il Milan avrebbe bisogno di un profilo da far crescere negli anni piuttosto che di un giocatore "one shot". Vedremo allora cosa deciderà di fare la dirigenza rossonera…











