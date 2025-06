CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PAVLOVIC VERSO LONDRA

Sono giorni importanti anche per il calciomercato Milan, la società rossonera è quella che di fatto si è mossa in anticipo sulla concorrenza per definire il suo allenatore e, una volta ufficializzato Massimiliano Allegri, ha potuto aprire le danze per quanto riguarda acquisti e cessioni. Il colpo Lula Modric è sicuramente di grande livello, si capirà se anche in campo il croato saprà rispondere alle esigenze della squadra ma intanto si guarda anche alla possibilità di incassare e sfoltire la rosa. Tra i calciatori in uscita ci sarebbe anche Strahinja Pavlovic: la stagione del centrale serbo è stata abbastanza strana e tra alti e bassi.

Inizialmente non utilizzato, poi diventato titolare inamovibile, poi tornato nuovamente in panchina; alla fine per Pavlovic le presenze in rossonero non sono state tantissimo, il calciatore non ha nemmeno fatto malissimo ma è chiaro che il Milan cerchi ora un difensore con il quale poter fare un upgrade e blindare la difesa, il reparto che ha sempre fatto la differenza nelle squadre di Allegri.

Sul centrale serbo, stando a quanto riporta The Sun, ci sarebbe ancora il Crystal Palace del tutto intenzionato a portarlo a giocare a Londra: vediamo allora quale sia la situazione di calciomercato.

CALCIOMERCATO MILAN PAVLOVIC: TARE CHIEDE 40 MILIONI

Come detto il calciomercato Milan potrebbe vendere Strahinja Pavlovic: si è fatto avanti il Crystal Palace che, a differenza dei rossoneri (e incredibilmente, verrebbe da dire) può offrire al serbo una stagione nelle coppe europee perché, avendo vinto la FA Cup, si è qualificato di diritto all’Europa League mentre il Milan è stato ricacciato indietro dalla stessa porta, avendo perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Oliver Glasner avrebbe individuato in Pavlovic il rinforzo giusto per la sua difesa: non ha ancora presentato un’offerta concreta, ma si parla di non più di 25 milioni di sterline come prima proposta.

Per il calciomercato Milan non sarebbero ancora sufficienti: il Diavolo la scorsa estate lo ha pagato 18 milioni di euro più due di bonus, ma per ammortizzare è convinto che servano almeno 40 milioni di euro, circa 10 in più di quelli che i Crystal Palace metterebbe sul piatto in questo momento. La sensazione comunque è che ci siano tutte le basi per portare avanti le trattative, questo al netto di un possibile intervento di Allegri che potrebbe decidere di puntare sul centrale serbo. Questo lo vedremo, così come vedremo se arriverà la prima proposta per Pavlovic e come evolverà poi la situazione.