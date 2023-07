Calciomercato Milan News/ Daniel Maldini saluta, per Reijnders trattativa bloccata! (lunedì 10 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: MESSIAS PARLA COL TORINO

Il calciomercato Milan è in piena attività. Oggi scatterà ufficialmente la nuova stagione e mister Stefano Pioli si ritroverà tanti esuberi da gestire al meglio. Il mercato in uscita, infatti, stenta a decollare ma diversi nomi fuori dal progetto sembrano vicini a trovare sistemazione. Tra questi c’è Daniel Maldini, ormai ad un passo dall’Empoli. Per Junior Messias, invece, trattativa avviata con il Torino che nei prossimi giorni si potrebbe chiudere.

Per Origi e Rebic, invece, scarseggiano offerte allettanti da club europei: il West Ham inoltre, ha detto no ad uno scambio con al centro Scamacca e l’ex Liverpool. E sempre quest’ultimo ha rifiutato una proposta allettante arrivata nei giorni scorsi dall’Arabia Saudita. Troppo importante trovare un nuovo club per loro: Pioli vuole un vice-Giroud, e l’addio di uno dei volti citati poco fa è propedeutico all’arrivo di un nuovo attaccante.

TIJJANI REIJNDERS SI ALLONTANA

Il calciomercato del Milan ha, però, dovuto incassare una brusca frenata sul fronte Tijjani Reijnders, obiettivo per il centrocampo. Sull’olandese il direttore tecnico dell’Az Alkmaar Max Huiberts ha spento gli entusiasmi presenti in Via Aldo Rossi: “Hanno fatto un’offerta alla quale abbiamo detto di no. Con Tijjani siamo d’accordo, per noi è importante che giochi con noi un altro anno, abbiamo comunicato questa decisione anche al Milan. Se c’è una nuova offerta, possiamo ancora negoziare”. Situazione di stallo anche per Samuel Chukwuenze del Villarreal, per il quale sarà necessario un lavoro di logoramento ai danni del club spagnolo che vuole 35 milioni di Euro. Il Villarreal ha già incassato oltre 60 milioni di Euro dalle cessioni in Premier League di Pau Torres e Nickolas Jackson e vuole proseguire su quella politica d’incasso. Ecco perché non sarà una cosa semplice e servirà un’ottima strategia in fase di contrattazione da parte della dirigenza rossonera. Calciomercato Milan News/ Per Reijnders questione di dettagli. E Morata non è solo un'idea... (6 luglio 2023)

