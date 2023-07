CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Danjuma e Taremi, riflessioni in corso. Piace Gallo del Lecce (20 luglio 2023)

Il calciomercato del Milan è sulle tracce di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo e sembra aver puntato gli occhi su Arnaut Danjuma, talentuoso jolly offensivo del Villarreal. I rossoneri stanno cercando di concludere un prestito oneroso per l’olandese, con una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro. Tuttavia, la concorrenza dell’Everton, desideroso di riportare l’attaccante in Premier League dopo la sua parentesi al Tottenham la scorsa stagione, rende la trattativa ancora incerta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta prendendo qualche ora di riflessione per definire la strategia da adottare in questo mercato, considerando anche la questione del numero di slot da extracomunitari disponibili, dato che l‘arrivo di Taremi potrebbe influenzare la situazione. Proprio lo status da extracomunitario potrebbe frenare la trattativa su Taremi, con l’iraniano del Porto che occuperebbe uno slot e prima di affondare il colpo di calciomercato il Milan sta pensando di valutare scelte alternative.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: GALLO VICE THEO HERNANDEZ?

Dopo aver ufficializzato cinque nuovi acquisti, il Milan sembra essere deciso a continuare a rafforzarsi, soprattutto in reparti cruciali. Uno di questi è senz’altro la corsia mancina, dove al momento l’unica sicurezza è rappresentata da Theo Hernandez. La possibile cessione di Fodé Ballo-Touré spinge il club rossonero a considerare altre opzioni per non trovarsi impreparato. L’allenatore Stefano Pioli avrebbe indicato un’alternativa italiana per avere da subito un elemento a disposizione per il turn over sulla fascia sinista.

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com‘, l’ultima idea del Milan per la corsia sinistra potrebbe essere Antonino Gallo, esterno del Lecce. Sebbene il calciatore verrebbe considerato come una riserva di Theo Hernandez, viene ritenuto abbastanza affidabile per essere utilizzato in caso di necessità. La stabilità in prima squadra di Alex Jimenez, in arrivo nelle prossime ore, sembra essere ancora incerta col calciatore che difficilmente sarà pronto da subito per alternarsi con Hernandez, potrebbe infatti anche partire in prestito, destino che potrebbe toccare anche il neo rossonero Luka Romero.













