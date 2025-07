CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FRAN GARCIA COME TERZINO SINISTRO

Il calciomercato Milan deve fare i conti con una grana abbastanza grossa da sistemare, ovvero la partenza di Theo Hernandez. Ceduto agli arabi dell’Al-Hilal allenati dall’ex interista Simone Inzaghi, il francese ha lasciato i rossoneri senza un terzino sinistro titolare, senza dimenticare che mister Massimiliano Allegri deve ancora individuare pure un giocatore da collocare sulla corsia opposta.

A destra il brasiliano Emerson Royal potrebbe infatti lasciare Milanello, visto il forte interesse di alcuni club come il Betis Siviglia, mentre Alex Jimenex e Filippo Terracciano sarebbero forse ancora troppo acerbi per calcare i campi della Serie A a giudicare dalla carta d’identità. Un discorso molto simile potrebbe valere pure per Davide Bartesaghi a sinistra.

Al tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe anche indottrinare gli elementi già presenti per renderli all’altezza delle necessità rossonere, farebbe dunque comodo avere almeno un nuovo esterno in grado di svolgere la fase difensiva nel migliore dei modi ed il nome che fa più gola in questo senso pare essere quello di Fran Garcia, di proprietà del Real Madrid.

Valutato non meno di 20 milioni di euro dai Blancos, Fran Garcia potrebbe decidere di lasciare la Capitale spagnola anche a causa dell’acquisto di Carreras, appena arrivato dal Benfica. Il venticinquenne, sotto contratto fino al 2027, lo scorso anno agli ordini di mister Ancelotti ha raccolto ben cinquantaquattro apparizioni distribuite fra le varie competizioni disputate, segnando pure un gol e firmando cinque assist.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIACE ANCHE HOJLUND PER L’ATTACCO

Il calciomercato Milan non è però alle prese con un rebus solamente se si parla di terzini. I lombardi sono infatti anche alla ricerca di un nuovo centravanti da alternare, o affiancare, al messicano Santiago Gimenez, dal quale ci si aspetta molto nella prossima stagione dopo il boom iniziale avuto al momento del suo arrivo a gennaio. I nomi accostati ai rossoneri non mancano in questa zona del campo ma c’è un profilo in particolare che sembra farsi largo nelle ultime ore.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, i rossoneri starebbero lavorando sotto traccia per aggiudicarsi Rasmus Hojlund, già accostato nelle scorse settimane ai cugini dell’Inter, dal Manchester United. L’idea sarebbe quella di portare il danese a Milanello in prestito dopo che i Red Devils avranno ufficializzato l’acquisto di Bryan Mbeumo dal Brantford. In ogni caso potrebbe essere necessaria la volontà del calciatore poichè lo United non vorrà certo svendere un elemento pagato 75 milioni quando era stato prelevato dall’organico dell’Atalanta nel 2023.