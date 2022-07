CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Ketelaere preme sul Bruges, Ziyech si può ancora fare

Calciomercato Milan news, ultima puntata della telenovela?

Il calciomercato del Milan vive ore febbrili attorno al nome di Charles De Ketelaere. Il talento offensivo del Bruges sta facendo la sua parte per convincere il suo club a dare via libera e a consentirgli di vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Come riportato in serata da Sky Sport De Ketelaere è pronto a rinunciare a dei soldi (nella fattispecie a dei bonus che il giocatore non ha ancora ricevuto dal Bruges) pur di sbloccare la trattativa.

Al momento il giocatore non si sta allenando, il Bruges sta riflettendo sull’offerta di circa 35 milioni di euro, compresi bonus, per il cartellino del calciatore ritenuta in teoria ancora troppo bassa. Ma proprio per questo la pressione di De Ketelaere potrebbe essere decisiva per far ottenere al Milan il semaforo verde e garantire a Stefano Pioli un tassello fondamentale per una squadra che deve rinnovarsi dopo lo Scudetto, per provare ad essere competitiva in questa stagione anche sul fronte Champions League.

Calciomercato Milan news, Ziyech idea ancora non tramontata

Calciomercato Milan, per l’attacco non è poi ancora tramontata l’idea Ziyech. Il talento marocchino del Chelsea era stato seguito dal club rossonero anche ai tempi dell’Ajax, ma dopo il passaggio a Londra lo scoglio più grande da superare per arrivare al giocatore del Chelsea resta l’ingaggio. Ziyech è di fatto un esubero per i Blues ma il marocchino percepisce un ingaggio di circa 6 milioni di euro l’anno: troppi per gli standard attuali del Milan e per sbloccare la situazione è il calciatore che dovrebbe fare un passo indietro.

Improbabile infatti che il Chelsea possa contribuire al pagamento dell‘ingaggio, con il club inglese che era stato poco ricettivo in questo senso anche riguardo al passaggio di Lukaku all’Inter. In quel caso l’attaccante belga ha fatto un passo indietro sull’ingaggio per giocare in Italia, sarà così anche per Ziyech al Milan?











