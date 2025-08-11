Calciomercato Milan news: i rossoneri mettono a referto il colpo tanto atteso in difesa: né Comuzzo né Leoni, all in sul belga ex Juventus (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, COLPO DE WINTER

Il calciomercato Milan va di fretta, ma con le idee chiare. L’acquisto oramai prossimo di Koni De Winter al posto di Malick Thiaw è la dimostrazione di come i rossoneri stiano lavorando in maniera lineare e con una programmazione.

Fuori un difensore per 40 milioni (venduto a 25 qualche settimana fa, salvo poi lui stesso rifiutare il Como) e dentro un calciatore più giovane di un anno e con cinque presenze in più in Serie A: una mossa sicuramente intelligente.

Sarà poi il campo a dare ragione al Newcastle, al Milan o ad entrambi, ma sicuramente i rossoneri si candidano ad essere una delle squadre maggiormente migliorate post calciomercato e l’obiettivo Champions League è sulla carta alla portata.

CALCIOMERCATO MILAN, ACCORDO CON LO UNITED PER HOJLUND

Il calciomercato Milan ora può pensare all’attacco. Se fino a qualche giorno fa Dusan Vlahovic sembrava l’unico nome plausibile, ora è Ramsus Hojlund a ritagliarsi un posto di tutto rispetto sui taccuini dei dirigenti dei rossoneri.

Igli Tare è rimasto in Inghilterra dopo la sconfitta in amichevole con il Chelsea e dopo aver strappato l’accordo con il Manchester United, squadra che detiene il cartellino dell’ex Atalanta, ora c’è “solo” da convincere l’attaccante.

Hojlund ama il Manchester United, è sempre stata la sua prima scelta sin da quando giocava all’Atalanta e nonostante gli arrivi di Sesko, Cunha e Mbeumo oltre al già presente Zirkzee, Rasmus vuole restare a tutti i costi per dimostrare ad Amorim di meritare la sua considerazione.

I 90′ in panchina nell’amichevole con la Fiorentina però fanno capire tanto: l’ex tecnico dello Sporting Lisbona non sembra puntare parecchio sul danese e questo a lungo andare potrebbe convincere anche lo stesso Hojlund a cambiare aria.

