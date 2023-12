CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Winter per la difesa. Guirassy si complica (29 dicembre 2023)

Il Milan è al centro delle voci di calciomercato, con la squadra rossonera interessata a nuovi rinforzi per rafforzare diverse linee del campo. Tra i nomi emersi di recente, spicca quello di Koni De Winter, giovane centrale classe 2002 attualmente in prestito al Genoa con diritto di riscatto dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Nieuwsblad Sport, il Genoa vorrebbe esercitare l’opzione di riscatto a 10 milioni di euro in caso di salvezza e successivamente valutare offerte per il giocatore intorno ai 25 milioni già a gennaio.

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fornito alcune interessanti dichiarazioni sul calciomercato del Milan, suggerendo che la squadra rossonera stia lavorando in modo intelligente per rafforzare la rosa. Con Simon Kjaer che non è mai al 100%, sia per ragioni fisiche che anagrafiche, l’aggiunta di un altro difensore centrale è stata indicata come una possibile mossa. Tuttavia, Di Stefano ha sottolineato che la vera attenzione dovrebbe essere rivolta al centrocampo, specialmente considerando la possibile assenza di giocatori chiave come Bennacer per la Coppa d’Africa. Inoltre, si è parlato del dubbio legato a Rade Krunic, che già in estate aveva avuto molte richieste.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, GUIRASSY PERDE QUOTA

Parlando dell’attacco, Di Stefano ha menzionato la diminuzione delle quotazioni di Guirassy, attribuendo ciò all’elevata concorrenza in squadra. Con Jovic in buona forma, Giroud, Leao e Pulisic come alternative, potrebbe dunque essere più logico concentrarsi su un esterno anziché su un centravanti, specialmente considerando la situazione contingente, con Chukwueze impegnato in nazionale e Okafor infortunato.

In generale, il calciomercato del Milan sembra essere in evoluzione, con il club che sta valutando attentamente le opzioni disponibili per migliorare la squadra in settori strategici. Resta da vedere quali mosse concrete verranno effettuate nei prossimi mesi e come il Milan affronterà le sfide della seconda metà della stagione. La situazione sembra chiara però con la necessità di un innesto d’attacco che potrebbe arrivare comunque a prescindere dall’affare relativo a Guirassy, che in ogni caso sarà comunque assente a gennaio per la Coppa d’Africa.

