Il calciomercato Milan vede i rossoneri lavorare su più fronti, sia in entrata che in uscita. La priorità però restano sia Jashari che Doue.

Calciomercato Milan, per Allegri diverse decisioni da prendere

Igli Tare è costantemente al lavoro sul calciomercato Milan e il club rossonero potrebbe vedere ancora alcuni cambiamenti da qui al termine di questa sessione. Il club sta valutando varie situazioni, ma c’è la consapevolezza che alcuni nomi possono salutare improvvisamente e Allegri deve valutare tutto il materiale a disposizione.

Diretta Fiorentina Carrarese (2-0)/ Streaming video tv: altra rete di Kean (amichevole, oggi 25 luglio 2025)

Domani il club affronterà il secondo test interessante a Singapore ed affronterà i campioni d’Inghilterra del Liverpool e in queste settimane l’allenatore livornese sta valutando alcuni giocatori della propria rosa, trascurati in precedenza e che ora invece potrebbero avere un ruolo chiave. Si era parlato molto di Loftus Cheek e Saelemaekers ma ora occhio anche a Malick Thiaw.

Calciomercato Juventus News / Passo indietro per Molina, tre addii a centrocampo (25 Luglio 2025)

Il centrale tedesco è stato ad un passo prima dal Newcastle e poi dal Como in questa sessione di calciomercato ma ora sembra essersi ritrovato, Allegri crede molto in lui e per questo motivo – a meno di clamorosi colpi di scena, al momento improbabili – il club ha deciso che il giocatore resterà in rossonero e sarà tra i nomi protagonisti nel prossimo anno.

Calciomercato Milan, occhio alla pista Vlahovic

Per quel che riguarda il calciomercato Milan i due nomi prioritari per il mercato rossonero sono quelli di Jashari e Doue, fondamentali per il centrocampo e per la fascia e il club sta lavorando per accontentare Allegri. Parti sempre più vicine per Jashari con il Milan che si sarebbe avvicinato tra parte fissa e bonus alla richiesta di 40 milioni del club rossonero.

Calciomercato Lazio News / Difficoltà per Insigne, tre nomi verso la cessione (25 Luglio 2025)

Occhio anche sulla fascia dove il Milan vuole Doue a tutti i costi e si lavora per un accordo con lo Strasburgo (proprietà Chelsea) che valuta il giocatore circa 30 milioni di euro e il Milan che si è spinto massimo a 22-23 milioni di euro e c’è quindi ancora distanza. Poi dopo queste questioni si valuterà la situazione legata a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus.

Il giocatore ha solo un anno di contratto e può liberarsi a condizioni piuttosto favorevoli, il Milan osserva la situazione e secondo alcune indiscrezioni sarebbe pronto ad offrire circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore e il club lavora per trovare un accordo. La Juve attende ma resta caldo il nome di Vlahovic.