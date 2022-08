CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Diallo, N’Dicka o Tanganga per la difesa, Torino su Lazetic

Calciomercato Milan news: Diallo, N’Dicka o Tanganga per la difesa

In questa sessione di calciomercato estivo il Milan ha bisogno di nuovi rinforzi per il suo centrocampo ed anche per il reparto arretrato. Salutato il capitano Alessio Romagnoli, che si è accasato alla Lazio a parametro zero avendo deciso di non rinnovare il suo contratto, i rossoneri avrebbero bisogno di un nuovo difensore centrale su cui puntare per la stagione che sta ufficialmente per cominciare nel weekend.

Il Milan ha già parlato con il Tottenham di Japhet Tanganga nelle scorse settimane ma la trattativa per arrivare al giocatore degli Spurs rimane in fase di stallo così come i discorsi con il Paris Saint-Germain per Abdou Diallo. Un’altra pista che rimane sempre viva è quella che porterebbe in Lombardia Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte ma al momento nessuno di questi tre club avrebbe accetato di lasciar partire i propri giocatori con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan news, il Torino ci prova per Marko Lazetic

Il Milan valuta pure ancora qualche cessione per questa finestra estiva di calciomercato. Nello specifico, secondo quanto riportato da MilanPress.it, il Torino avrebbe espresso un certo interesse nei confronti di Marko Lazetic, finito pure nel mirino dell’Empoli. I rossoneri sarebbero disposti a lasciar partire l’attaccante serbo in prestito solamente quando il belga Origi, appena arrivato, sarà a piena disposizione di mister Pioli.

