Calciomercato Milan News/ Dominguez-Schouten, ballottaggio in mezzo. Idea Lenglet (oggi 3 agosto 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: CACCIA A UN CENTROCAMPISTA

Nonostante l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, il calciomercato Milan è ancora alla ricerca di un centrocampista. I motivi sono almeno due: il primo è quello di permettere a Ismael Bennacer di recuperare senza troppa fretta dal grave infortunio subito nel finale della passata stagione, il secondo un possibile addio di Rade Krunic, che è stato molto utile al Milan pur partendo come seconda linea e, nel caso, dovrebbe essere rimpiazzato. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, la società rossonera guarda soprattutto in casa del Bologna.

Qui giocano Nicolas Dominguez e Jerdy Schouten, che nella passata stagione hanno fatto molto bene sotto la guida di Thiago Motta. Uno dei due potrebbe arrivare: profili diversi, certamente con Dominguez sarebbe preminente la capacità di playmaking ma Schouten è ormai un calciatore abituato alla nostra Serie A, e potrebbe fare comodo a Stefano Pioli. Il terzo nome sulla lista è quello di Ibrahima Sissoko, calciatore dello Strasburgo: sembra leggermente indietro nelle quotazioni del calciomercato Milan, ma il prezzo potrebbe essere inferiore e certamente si guarderà anche questo parametro per prendere una decisione.

IDEA LENGLET PER LA DIFESA

Non solo centrocampo: il calciomercato Milan vorrebbe piazzare un colpo anche per la difesa, un reparto nel quale al momento non si è ancora mosso. Vero che il reparto arretrato non ha troppo bisogno di essere puntellato; tuttavia Matteo Gabbia è stato venduto al Villarreal e, almeno numericamente, Stefano Pioli potrebbe aver bisogno di un centrale considerando che ci sarà da fare strada sia in Serie A, dove si gioca per lo scudetto, che in Champions League con una semifinale disputata l’anno scorso che va comunque onorata, nel senso che adesso l’asticella delle possibilità o comunque delle speranze si è alzata.

L’ultima idea della dirigenza in sede di calciomercato è Clément Lenglet: nel 2018 il Barcellona lo ha pagato 35 milioni di euro, nell’ultima stagione lo ha girato in prestito al Tottenham e gli arrivi di Jules Koundé e Andreas Christensen, insieme alla crescita di Ronald Araujo, al momento chiudono spazi all’esperto francese che non farebbe parte dei piani di Xavi. Lenglet però ha ancora tre anni di contratto con il Barcellona, che tra l’altro avrebbe bisogno di monetizzare: si potrebbe ragionare su un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma la trattativa non sarà comunque semplice.











