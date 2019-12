Calciomercato Milan news/ Donnarumma, il rinnovo torna in discussione?

Il futuro di Gigio Donnarumma torna ciclicamente ad essere argomento di discussione per il calciomercato Milan. Oggi ci ha pensato il quotidiano Tuttosport ad affrontare questo tema che accende sempre l’interesse, in casa Milan e non solo. L’attuale contratto che lega Donnarumma ai rossoneri scadrà nel 2021, di conseguenza fra un anno ci potrebbe essere il rischio di arrivare a fine rapporto: facile capire che cosa questo significhi, cioè che sarà proprio il 2020 che ci attende fra pochissimo l’anno decisivo per il futuro di Gigio Donnarumma, perché nella prossima estate o sarà rinnovo oppure la cessione sarà quasi certa per il portiere titolare del Milan. Posto questo, è chiaro che la posizione di forza tra il procuratore Mino Raiola e il Milan sia proprio quella dell’agente, che può agitare lo spauracchio di un addio a parametro zero a giugno 2021.

CALCIOMERCATO MILAN: QUALE FUTURO PER DONNARUMMA?

Il futuro di Gigio Donnarumma tornerà dunque ad essere un tormentone nel corso dei prossimi mesi? Il rischio è proprio questo, certamente per il Milan e per l’ambiente rossonero non sarebbe una buona notizia. Per arrivare al rinnovo, potrebbe essere necessario un ulteriore aumento di stipendio per Donnarumma, che attualmente percepisce 6 milioni di euro all’anno e potrebbe arrivare a quota 7. Si tratta naturalmente di una cifra molto alta per una società che già è nel mirino del fair play finanziario della Uefa e che rischia seriamente di rimanere fuori almeno per un altro anno dalla Champions League, visto che il distacco del Milan dal quarto posto è ampio. La società dunque sarà costretta a fare i suoi conti e la soluzione migliore per tutti potrebbe anche essere la cessione, se dovesse arrivare un’offerta adeguata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA