Il calciomercato Milan valuta le aggiunte di Christos Mandas e Sergio Ramos nel mese di gennaio

Calciomercato Milan News: Sergio Ramos esperienza a costo zero

La classifica sorride a Massimiliano Allegri e ai rossoneri ma la dirigenza vuole avere la certezza di riuscire a raggiungere la qualificazione in Champions League nella prossima stagione, per questo nella prossima finestra dei trasferimenti dovrebbero essere chiusi alcuni acquisti per rinforzare la squadra.

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino un difensore centrale che possa dare un’alternativa ai titolari, ancora troppo contati, e che allo stesso tempo possa aiutare nella loro crescita soprattutto nel ruolo di difensore nel terzetto di difesa.

Dopo aver valutato il ritorno di una leggenda rossonera, Thiago Silva, la società rossonera sta valutando un altro profilo di grande esperienza e che allo stesso tempo avrebbe un costo molto basso, il profilo seguito è quello dell’ex capitano del Real Madrid Sergio Ramos, ora giocatore del Monterrey.

Lo spagnolo sembra essersi stufato dell’avventura messicana e vorrebbe tornare a mettersi alla prova nel calcio europeo, il suo approdo a Milano sarebbe da svincolato e per questo i rossoneri dovrebbero prima aspettare la sua rescissione con il club che detiene il suo cartellino.

Calciomercato Milan News: Christos Mandas il post Maignan

L’altro grande argomento del calciomercato Milan nel prossimo mese di gennaio e anche nella prossima estate è la ricerca di un portiere vista la volontà di Mike Maignan di non rinnovare e lasciare il club rossonero a parametro zero alla fine della stagione, gli obiettivi sono molti ma l’intenzione sembra essere chiara, una minima spesa per un giovane di grandi speranze.

Il nuovo nome arriva dalla Serie A e il suo costo potrebbe essere basso per la sua volontà di lasciare il club per l’impiego limitato, si tratta di Christos Mandas, classe 2001 greco della Lazio seguito anche in Premier League.

Un’altra possibilità è quella che porta il Milan a bussare per l’ennesima volta alla porta del Chelsea per uno dei suoi esuberi, che però in una squadra che può concedergli spazio e fiducia potrebbe tornare a far vedere il suo valore, e il motivo che ha spinto i blues ad investire su di lui.

Il giocatore in questione è il ventitreenne danese Filip Jorgensen per cui però il club londinese chiede 20 milioni nonostante la volontà di convincere proprio il titolare della nazionale francese a prendere il suo posto e andare così ad allungare a otto il numero di portieri nella rosa del club.