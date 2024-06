Calciomercato Milan News/ Doppio colpo Abraham-Lukaku se salta Zirzkee. Rabiot nel mirino (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, ROSSONERI ALLA FINESTRA PER RABIOT

Il calciomercato Milan sta passando un momento molto delicato. Le scelte sono importanti e la società rossonera non può permettersi di sbagliare, per questo c’è tanta attenzione in casa Milan in questi giorni sugli sviluppi di mercato. In primis quello relativo ad Adrien Rabiot, attuale centrocampista della Juventus ma che potrebbe spostarsi a Milano.

Il calciatore è attualmente concentrato solo e solamente sul campionato Europeo con la Francia, ma sappiamo bene che il calciomercato non dorme mai. Per forza di cose però la situazione è in standby, il Milan il suo l’ha fatto ovvero proporre al giocatore i 7.5 milioni stagionali che attualmente percepisce.

Sembra un cifra molto alta per gli standard a cui sta lavorando il Milan sebbene non ci sia nulla da escludere. Il centrocampista rappresenterebbe un chiaro segnale circa la volontà dei rossoneri di tornare a vincere lo Scudetto, scucendolo dal petto dei cugini dell’Inter campione in carica.

CALCIOMERCATO MILAN, DUE AL POSTO DI UNO: IL PIANO PER L’ATTACCO

Cambiando ruolo, il calciomercato Milan trova un altro scenario sul fronte offensivo. Il ruolo di centravanti, ben ricoperto da Giroud prima del suo addio destinazione Los Angeles, va naturalmente colmato con attaccanti capaci di premettere al Milan una ventina di gol tra reti e assist.

Sfumato al momento Joshua Zirkzee, la società milanese si sta dunque reinventando per cercare il nome adatto al ruolo di punta centrale. Anzi, a dire il vero bisognerebbe usare il plurale poiché secondo La Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe in mente un doppio colpo di calciomercato di livello per l’attacco.

Stiamo parlando di Tammy Abraham e Romelu Lukaku, in uscita rispettivamente da Roma e Chelsea. L’acquisto da parte di entrambi i giocatori sarebbe pari a 55 milioni, praticamente la cifra che i rossoneri avrebbe dovuto sborsare tra un motivo e l’altro per portare a casa Joshua Zrikzee del Bologna.











