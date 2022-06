Calciomercato Milan news/ Douglas Luiz, Maldini sorpassa la Roma!

Calciomercato Milan news,

Il calciomercato del Milan si concentra in questi giorni sulla ricerca di un centrocampista e di una possibile alternativa a Renato Sanches. Che resta il prescelto per Stefano Pioli, ma la trattativa potrebbe andare per le lunghe e serve un piano B ai rossoneri. Che nelle ultime ore risponde al nome di Douglas Luiz, brasiliano dell’Aston Villa che era stato accostato con forza anche alla Roma. José Mourinho ci ha fatto più di un pensierino ma la richiesta degli inglesi da 30 milioni di euro ha scoraggiato abbastanza il club giallorosso.

Ma non il Milan, che potrebbe avvicinarsi in maniera ben più significativa alla richiesta dei “Villans“, per cercare di accontentare Pioli e portare in Serie A un elemento sul quale si è posata l’attenzione di tutta Europa. Situazione di calciomercato interessante anche se il Milan continua a tenere d’occhio anche altri profili di cui si parla da settimane per rinforzare la squadra fresca campione d’Italia.

Calciomercato Milan news, obiettivi sempre vivi

Calciomercato Milan: non si mollano le piste già intraprese. Lo ha sottolineato anche il giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel consueto appuntamento serale di Sky. “I rossoneri non hanno mollato Botman, Renato Sanches e De Ketelaere. Il Milan vuole tenere vive queste trattative in attesa di affondare“. Nel caso del difensore del Lille la concorrenza è ampia, ma nonostante questo la preferenza del giocatore è sempre verso la Serie A e il Milan, e questo potrebbe fare la differenza soprattutto se i rossoneri si avvicinassero alle richieste francesi, pur senza pareggiarle. Detto di Renato Sanches che potrebbe essere scalzato da Douglas Luiz, c’è anche Charles De Ketelaere nei pensieri del club e di Paolo Maldini. Il gioiello belga del Bruges avrebbe sorpassato Nicolò Zaniolo, troppo costoso e che la Roma starebbe indirizzando, dopo un ultimo incontro, verso il mercato estero.

