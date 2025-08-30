Calciomercato Milan news: lo scambio tra l'ucraino dei giallorossi e il messicano dei rossoneri è ancora completamente aperto secondo Tare (30 agosto 2026)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IN ATTESA DEL “SÌ” DI GIMENEZ

Il calciomercato Milan sta attraversando un finale rovente. Igli Tare, in occasione del pre-partita del match vinto con il Lecce al Via del Mare, è stato esaustivo rispondendo con grande chiarezza alle domande sulle operazioni.

Si è parlato a lungo dello scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk con la Roma e il direttore sportivo ha confermato di star valutando questo scambio, anche se secondo Sky in realtà la palla è ora tra i piedi dell’ex Feyenoord.

Infatti l’ucraino proveniente dal Girona sembra aver accettato il passaggio al Milan poiché ha perso la sua titolarità per via dell’arrivo di Ferguson. Ci sarebbe da capire se Santiago Gimenez d’altro canto voglia dire “sì” ai giallorossi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, AFFARE AKANJI IN SALITA

Il calciomercato Milan ha visto una brusca frenata sull’affare Musah. Tare è stato sincero nel dire che la pista che porta lo statunitense all’Atalanta si è raffreddata dopo la notizia dell’infortunio grave al perone di Ardon Jashari.

Musah è stato seguito da Napoli e Nottingham Forest, ma tra una cosa e l’altra è sempre rimasto all’interno del progetto Allegri che lo ha schierato spesso e volentieri durante le amichevoli più la titolarità per 90 minuti con il Lecce.

In difesa si cerca un profilo esperto e il nome di Akanji, per quanto piaccia al Milan, rischia di rimanere un “sogno di fine estate” poiché l’attuale difensore del Manchester City sembra davvero molto vicino al Tottenham.