Calciomercato Milan news: chiuso il colpo Nkunku, già arrivato in Italia, i rossoneri proseguono i contatti con la Roma per il centravanti (29 agosto 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, È ARRIVATO NKUNKU

Il calciomercato Milan ha dovuto fronteggiare in queste ultime ore l’infortunio di Jashari. La stellina ex Club Brugge, arrivato in Italia dopo una lunghissima trattativa, si è infortunato gravemente al perone e dunque resterà ai box per almeno 2 mesi.

Questo ha bloccato alcune operazioni in uscita come per esempio quella di Musah mentre ha accelerato l’arrivo di Nkunku che è già arrivato a “La Madonnina” per le consuete visite mediche per poi firmare il contratto.

Calciomercato Milan News/ Fatto per Nkunku, Allegri vuole il ritorno di Demiral (28 agosto 2025)

A proposito di reparto offensivo, continua ad essere calda la pista che porta a Dovbyk. Ormai è chiaro a tutti che Gasperini non sia convinto dell’ex Girona e lo voglia cedere per dare pieno spazio a Ferguson. Il Diavolo ha comunque poco tempo per chiudere.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JIMENEZ VERSO LA PREMIER LEAGUE

Il calciomercato Milan si sposta anche in difesa. Il Bournemouth avrebbe messo gli occhi in casa rossonera per sondare il terreno per Alex Jimenez: il terzino continueranno nella giornata di oggi, 29 agosto 2025, poiché è coinvolto anche il Real Madrid avendone la clausola di riacquisto.

Calciomercato Milan News/ Chukwueze spinge per la Premier, Allegri vuole solo Rabiot (27 agosto 2025)

Per quanto concerne invece gli acquisti, i rossoneri hanno parlato con il Manchester City per Akanji. Il difensore svizzero sarebbe un innesto di qualità per Allegri e i colloqui trai due club sono stati positivi e fanno filtrare ottimismo.

Da non escludere l’opzione Kiwior, dato che l’Arsenal lo ha messo sul mercato ormai da tempo e si sta concentrando sull’acquisto di un altro difensore come Hincapié del Bayer Leverkusen. Il Milan parte defilato però per l’ex Spezia dato che è il Porto di Farioli ad essere avanti.