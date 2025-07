Calciomercato Milan News: si pensa al centravanti della Roma come alternativa a Dusan Vlahovic. Il Como cerca di convincere Thiaw (2 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, 35 MILIONI PER DOVBYK

Il calciomercato Milan sta entrando nel vivo con diverse operazioni di mercato. L’ultimo nome per l’attacco è quello di Dovbyk, centravanti ucraino della Roma che non sembra piacere a Gasperini che preferirebbe Scamacca.

A questo punto, secondo Attilio Malena a Rete Sport, non è da escludere che l’ex bomber del Girona possa finire al Milan per una cifra intorno ai 35 milioni. Da non sottovalutare la pista Vlahovic, soprattutto dopo che i bianconeri hanno chiuso David.

Il serbo però percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto ai 6 di Dovbyk, L’unica possibilità di vedere Vlahovic al Milan infatti è un “passo indietro” da parte del calciatore a livello di ingaggio.

CALCIOMERCATO MILAN, I MOVIMENTI IN USCITA

Il calciomercato Milan sta cercando di cedere per aumentare il tesoretto da reinvestire in entrata. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Warren Bondo è seguito dal Burnley: l’ex Monza però non è convinto della destinazione.

Mattia Liberali, centrocampista classe 2007, potrebbe agevolare l’arrivo di Leoni passando al Parma. Sul giovane talento rossonero c’è da segnalare però anche il Lecce, altro squadra di Serie A che vorrebbe Liberali.

Infine ci sono novità importanti riguardanti Malick Thiaw. Il difensore tedesco era stato inserito nella trattativa per Xhaka senza risultati e ora è il Como che ci sta provando offrendo 25 milioni. Anche se il giocatore non è convinto, i comaschi stanno cercando di fargli cambiare idea.