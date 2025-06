Calciomercato Milan News, rivoluzione a centrocampo per Allegri

Il calciomercato Milan ha vissuto finora tante critiche per una società che stenta a decollare e ha fatto molto rumore la cessione del centrocampista olandese Tijani Reijnders, ceduto al Manchester City di Pep Guardiola. Al suo posto al momento il club ha preso il quarantenne Luka Modric, ma c’è la consapevolezza che serviranno altri rinforzi per il reparto.

Al momento il centrocampo sembra essere il reparto più debole per la società rossonera che valuta nomi sia in serie A che all’estero. Nel nostro campionato Tare monitora con attenzione Ricci e Rovella, ma occhio anche ad Hans Nicolussi Caviglia, retrocesso in serie B con il Venezia. La società vorrebbe dare una linfa italiana ad una squadra che ha fin troppi stranieri nella rosa.

Il Milan però deve anche cedere e ci sono alcuni giocatori che non sembrano esser parte del progetto e che potrebbero essere sacrificati, anche a cifre non cosi importanti. In primo luogo attenzione alla situazione di Ruben Loftus Cheek e dell’americano Musah, entrambi tra le più grandi delusioni presenti nell’ultima stagione di serie A.

Calciomercato Milan News, le big italiane guardano in casa rossonera.

Squadre importanti della serie A come Lazio e Napoli potrebbero dare una svolta al calciomercato Milan. Il club rossonero vede in forte bilico il futuro di Loftus Cheek e Musah e sul primo c’è il forcing della Lazio di Maurizio Sarri. Il neo allenatore biancoceleste ha avuto Ruben al Chelsea dove il giocatore ebbe la sua miglior stagione, e ora lo rivorrebbe nuovamente.

La società di Lotito è perplessa visto le condizioni fisiche del giocatore ma potrebbe aprire ad un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze in campo del giocatore, presenze che quindi garantirebbero una condizione fisica accettabile. La cifra che il Milan conta di incassare è di circa 12-13 milioni di euro. Per Musah il futuro è ben diverso.

L’ambientamento del giocatore americano a Milano è stato piuttosto deludente e la società sta valutando quindi delle alternative. Musah potrebbe partire in caso di buone offerte e sulle sue tracce occhio al Napoli con Conte che sembra gradire le qualità del giocatore a stelle e strisce; qui la formula potrebbe essere diversa con il Milan aperto a discutere per un prestito con diritto di riscatto.