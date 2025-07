Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Piacciono Vlahovic e Darwin Nunez 26 luglio 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VLAHOVIC E DARWIN NUNEZ

Il calciomercato Milan prosegue il suo restyling della rosa a disposizione di mister Allegri. I rossoneri, che si sono distinti quest’oggi superando il Liverpool in amichevole per 4 a 2, sono alla ricerca di almeno un nuovo centravanti su cui contare durante la prossima annata calcistica ed i nomi non sono certo mancati nelle scorse settimane.

Calciomercato Milan News/ McKennie, si pensa al bianconero. Thiaw resta, Colombo al Genoa (25 luglio 2025)

Ci sono però due profili in particolare che il Milan potrebbe aggiudicarsi, a cominciare da Dusan Vlahovic della Juventus. Il serbo non sembra più essere gradito a Torino e sarebbe più che pronto a riabbracciare l’allenatore con cui stava crescendo proprio in bianconero. L’ingaggio di Vlahovic, che sarebbe anche disposto a rinunciare a qualche milione di stipendio, e la richiesta juventina stanno però frenando questa operazione.

Calciomercato Milan News/ Il Diavolo ci riprova per Jashari, due club sul mediano ai margini (25 luglio 2025)

Le indiscrezioni più recenti rivelano che, pur di non perderlo a parametro zero fra un anno tenendolo in panchina o in tribuna fino ad allora, la Juve si accontenterebbe di 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Un altro elemento che piace ai milanisti è Darwin Nunez, escluso dall’amichevole di oggi proprio per motivi di mercato. Accostato pure al Napoli, in ogni caso non bisogna dimenticare che l’uruguaiano del Liverpool costa 70 milioni.

Difficile che il direttore sportivo Tare possa riuscire ad avvicinare questa cifra tramite i mezzi a sua disposizione. Intanto è inevitabile sottolineare non solamente il gol segnato in apertura da Rafael Leao contro i Reds ma soprattutto anche la doppietta siglata da Noah Okafor nel corso del secondo tempo. Seguito dal Bologna, chissà che lo svizzero non possa conquistare il tecnico toscano e ritagliarsi uno spazio importante.

Calciomercato Milan News/ Svolta per la cessione di Emerson, Bennacer contattato in Arabia (24 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BENNACER NON VUOLE L’ARABIA

Il calciomercato Milan continua a ragionare pure sui movimenti in uscita in questi ultimi giorni di luglio. Nell’elenco dei calciatori in partenza da Milanello figura sempre il nome di Ismael Bennacer, tornato dal prestito vissuto nella seconda parte dell’ultima stagione in Francia con l’Olympique Marsiglia. Il centrocampista, che veniva accostato alla Fiorentina per presunto volere di mister Pioli fino ad una settimana fa, piace parecchio in Arabia Saudita.

Tuttavia, l’intenzione di Bennacer sarebbe quella di rifiutare la destinazione Al-Ittihad nonostante questo club abbia proposto 10 milioni di euro ai lombardi per acquistarne il cartellino. Secondo i rumors, Bennacer preferirebbe tornare a giocare col Marsiglia sebbene i transalpini non abbiano ancora soddisfatto le richieste milaniste dato che proporrebbero un altro prestito al fine di riportarlo in Ligue 1.