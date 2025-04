Calciomercato Milan News: Ramy Bensebaini sostituto di Theo Hernandez

Ormai è noto che la situazione contrattuale di Theo Hernandez non sia delle migliori per i rossoneri che devono gestire il contratto in scadenza nel 2026 e la poca voglia di rimanere a Milano del francese, dimostrata con prestazioni non al livello a cui ci aveva abituato nelle stagioni passate, in particolare quella dello scudetto. Il calciomercato Milan quindi si sta attrezzando per trovare dei giocatori che possano sostituirlo al meglio e possibilmente non vadano ad intaccare troppo le possibilità economiche della squadra, che nel prossimo mercato dovrà fare diversi acquisti.

Nuovo allenatore Milan/ Allegri torna in corsa per la panchina, decide Tare...

I nomi seguiti in questo momento dal calciomercato Milan per la fascia sinistra sono due, il primo è Ramy Bensebaini, terzino algerino del Borussia Dortmund che può occupare anche il ruolo di braccetto sinistro nel caso di difesa a 3, da tenere in considerazione visto il possibile arrivo di Gian Piero Gasperini. Il trentenne ha disputato 39 partite in stagione realizzando 3 gol e 6 assist ed è valutato dai gialloneri tra i 5 e i 10 milioni, una cifra che i rossoneri potrebbero decidere di spendere pur di accaparrarselo, altro fattore a favore è l’ingaggio di 2,4 milioni che percepisce che potrebbe essere confermato o alzato di poco, ma anche abbassato.

Calciomercato Milan News/ C'è il sostituto di Maignan! (10 aprile 2025)

Calciomercato Milan News: Amar Dedic possibile sostituto anche di Alex Jimenez

Il secondo nome del calciomercato Milan per sostituire Theo Hernandez è quello di Amar Dedic, terzino classe 2002 che può giocare sia a destra che a sinistra di nazionalità bosniaca che in estate è passato dal Red Bull Salisburgo all’Olympique de Marseille di Roberto De Zerbi dove però ha raccolto solo 9 presenze in Ligue 1. La trattativa se dovesse aprirsi sarebbe portata avanti cercando di convincere i francesi ad accettare uno scambio alla pari tra il terzino e Ismael Bennacer, già lì in prestito fino alla fine della stagione, l’operazione potrebbe essere indipendente da quella di Bensebaini vista la possibilità di perdere un altro giocatore in quel ruolo.

Calciomercato Milan News/ Tare saccheggia la Lazio: in arrivo 3 top player! (9 aprile 2025)

Infatti il calciomercato Milan dovrà stare attento a possibili assalti per Alex Jimenez, uno dei giocatori più positivi di questa stagione che per il prossimo anno sarà confermato come primo sostituto per la fascia destra o sinistra della difesa, da quello che trapela però il suo vecchio club, il Real Madrid, potrebbe essere interessato a sfruttare la clausola di recompra di 12 milioni. Il Milan cercherà di intavolare una trattativa per far rimanere il calciatore spagnolo in Italia ma i blancos potrebbero riscattarlo per poi cercare di rivenderlo ad una cifra maggiorata, ai rossoneri o ad altre squadre interessate.