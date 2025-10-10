Calciomercato Milan Joe Gomez

Calciomercato Milan News: Divock Origi lascia i rossoneri

In questa pausa per la nazionali la società rossonera sta cercando di trovare la soluzione migliore per alcune situazioni interne della rosa che potrebbero portare all’addio di importanti giocatori già nel mese di gennaio o anche a parametro zero la prossima estate, soluzione che sarebbe una grossa perdita per la dirigenza.

Per questo il calciomercato Milan ha come prima preoccupazione trovare un’intesa con Maignan per il rinnovo per poi andare a trovare con Massimiliano Allegri le zone di campo che hanno più bisogno di un’aggiunta per continuare a lottare per i primi posti.

Mentre si cerca di rinforzare la rosa rossonera, la dirigenza è riuscita a risparmiare una quantità non indifferente di soldi che permetterà a gennaio o la prossima estate di operare sul mercato con maggiore libertà e senza porsi alcun limite di tipo economico in particolare sugli ingaggi.

Furlani e Tare infatti sono riusciti a convincere e trovare un accordo con Divock Origi per la sua rescissione anticipata del contratto che gli vedeva guadagnare 3,5 milioni di euro fino a giugno 2026, i rossoneri pagheranno una piccola buonuscita e libereranno un grosso spazio del monte ingaggi così da riuscire ad offrire rinnovi importanti.

Calciomercato Milan News: chiesti al Liverpool Joe Gomez e Andrew Robertson

Oltre al rinnovo di Maignan però parte dell’ingaggio liberato da Origi potrebbe essere occupato dallo stipendio di un giocatore importante che il calciomercato Milan cercherà di portare in Italia dopo che il suo passaggio in rossonero è sfumato questa estate per pochi dettagli.

Il giocatore in questione è il difensore inglese di ventotto anni Joe Gomez che è in uscita dal Liverpool e che potrebbe essere un aggiunta perfetta per la difesa rossonera potendo essere schierato sia come braccetto di destra dove potrà sfruttare al meglio la sua velocità o come centrale.

L’idea del Milan è quella di chiedere il giocatore in prestito fino a fine stagione e al massimo aggiungere un’opzione per il riscatto a discrezione del club rossonero ma i reds preferirebbero avere la certezza di vendere il calciatore, questa posizione però potrebbe cambiare nel caso in cui i rossoneri chiedessero anche il prestito di un altro giocatore del quale dovrebbero prendere anche l’interezza dell’ingaggio.

Si tratta del terzino sinistro scozzese Andrew Robertson che ormai non è più il titolare di Slot e che ha un peso importante sulle casse del club e che in Italia prenderebbe il posto da titolare di Estupinan.