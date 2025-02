CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DERBY PER RICCI DEL TORINO

La sessione di trattative invernali si è conclusa da neanche una settimana eppure il calciomercato Milan rimane un argomento di cui discutere. I dirigenti del club lombardo continuano incessantemente a lavorare anche a campionato in corso per cercare di potenziare l’organico milanista anche nel prossimo futuro ed in questo senso si colloca senz’altro l’interesse espresso nei confronti di Samuele Ricci, capitano del Torino. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2028, il ventitreenne nativo di Pontedera sta crescendo parecchio sul piano calcistico da almeno un paio di stagioni, riuscendo infatti ad ottenere pure la chiamata in Nazionale maggiore da parte del commissario tecnico Luciano Spalletti.

Rinnovato di recente il suo rapporto con i piemontesi, il classe 2001 Ricci non ha cambiato maglia a gennaio nonostante i rumors. Stando a Calciomercato.com, l’intesa tra l’entourage del calciatore e gli esponenti della società milanese sarebbe già stata raggiunta mentre resta da convincere il patron Urbano Cairo. I granata non vorrebbero infatti privarsi di un giocatore così importante come Ricci per meno di 30 milioni di euro e, nonostante la preferenza dello stesso, sulle sue tracce si registra pure la presenza dell’Inter. Attenzione inoltre ad eventuali nuovi interessi espressi pure da club che militano all’estero.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JOAO FELIX E’ ARRIVATO IN PRESTITO

Il calciomercato Milan ha portato in Lombardia un nuovo volto come quello di Joao Felix grazie alla finestra invernale. Prelevato dal Chelsea attraverso un prestito secco per cinque milioni di euro, il venticinquenne portoghese ha già lasciato il segno segnando il terzo gol che è valso il tris definitivo nella sfida vinta in Coppa Italia contro la Roma nel corso della settimana. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, l’intenzione dei rossoneri sarebbe quella di acquistarlo definitivamente in occasione della sessione estiva, evitando quindi di farlo tornare a giocare con i londinesi.

Interpellato da Sport Mediaset prima della gara contro i capitolini, il direttore tecnico Moncada, responsabile del calciomercato Milan, ha lasciato la porta aperta alla possibilità di trattenere Joao Felix visto il buon rapporto che c’è tra la società italiana e quella inglese. Le strategie per aggiudicarsi il lusitano classe 1999 riguardano l’inserimento di Rafael Leao, sempre in discussione e già accostato nel recente passato ai Blues, o di Tomori come contropartite più un conguaglio per uno scambio oppure il rinnovo del prestito anche per la prossima stagione con obbligo di riscatto superiore ai trenta milioni di euro.