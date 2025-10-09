Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dei rossoneri. Rayan nel mirino per l'attacco (9 ottobre 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PURE LA JUVE SUL PORTOGHESE

Il calciomercato potrebbe essere utile nel prossimo futuro al Milan per rivedere gli elementi presenti in alcuni reparti che non stanno convincendo troppo. I rossoneri, che quest’anno non devono affrontare le coppe europee, sono attualmente al terzo posto nella classifica della Serie A avendo sin qui conquistato tredici punti.

I lombardi, che oltre al campionato dovranno disputare anche la Coppa Italia esordendo a dicembre in casa della Lazio, stanno provando a tornare stabilmente nelle prime posizioni della graduatoria dove vorrebbero appunto finire al termine dell’annata in corso. Al fine di raggiungere questo scopo, potrebbe essere utile aggiungere qualcosa all’organico.

Chi farebbe al comodo del Milan è Bernardo Silva, trequartista in scadenza di contratto a giugno 2026 con il Manchester City dove non pare destinato a restare. Il trentunenne, che potrebbe lasciare i Citizens già a gennaio qualora venisse presentate un’offerta economica congrua alla sua situazione, rappresenta un possibile rinforzo per l’estate.

Il direttore sportivo Tare, insieme ai suoi collaboratori, potrebbe cercare di convincere il classe 1994 a sposare la causa del suo club una volta conclusa questa stagione 2025/2026, arrivando a parametro zero. Ai rossoneri farebbe molto comodo emulare quanto accaduto al Napoli con Kevin De Bruyne, considerando che Modric è invece più vecchio di nove anni rispetto al lusitano.

Il profilo di Bernardo Silva non è in ogni caso stato accostato soltanto alla squadra allenata da mister Allegri. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, il procuratore del calciatore, l’agente Jorge Mendes, starebbe proponendo l’assistito a varie società e pure la Juventus ne starebbe valutando il tesseramento. L’ostacolo principale è però rappresentato dall’eleveto ingaggio percepito dal calciatore ex Monaco e Benfica.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SEGUITO RAYAN PER L’ATTACCO

Il centrocampo non è l’unico reparto che impensierisce la dirigenza del Milan, pronta infatti ad effettuare nuovi movimenti in fase di calciomercato anche per quanto concerne l’attacco. Il solo Gimenez, come già molti sottolineavano prima dell’inizio degli impegni ufficiali, non è abbastanza per poter arrivare serenamente fino al 24 maggio.

I rossoneri hanno bisogno di almeno un nuovo attaccante da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri ed il nome più caldo in questo senso pare essere quello di Rayan, diciannovenne di proprietà del Vasco da Gama. Originario di Rio de Janeiro, il classe 2006 potrebbe salutare presto i bianconeri nonostante un contratto valido fino al 31 dicembre 2026.

Serviranno in ogni caso almeno 15 milioni di euro per convincere i brasiliani a lasciar partire il loro talentuoso giovane connazionale. Attenzione inoltre alla concorrenza rappresentata da altri club, i quali potrebbero contattare presto lo stesso Rayan così da convincerlo a diventare un loro nuovo calciatore.