Il calciomercato Milan è alla ricerca di un difensore centrale per Allegri, Mario Gila e Tiago Gabriel i preferiti di una lunga lista

Calciomercato Milan News: Tiago Gabriel apre l’asse con il Lecce

Dopo quasi tre mesi dall’inizio del campionato ormai in casa rossonera c’è una certezza che questa estate il tifo e il tecnico non avevano, ovvero la disposizione in campo con una difesa a 3 con Tomori, Pavlovic e Gabbia come titolari ma con De Winter come unico vero sostituto in quella zona di campo.

Per questo il calciomercato Milan nel mese di gennaio ha intenzione di portare a casa un altro giocatore in quel ruolo tra i tanti che ha seguito fino a questo momento, uno degli obiettivi è il classe 2003 bosniaco Tarik Muharemovic del Sassuolo che interessa anche ad Inter e Lazio.

Il secondo calciatore è un altro giovanissimo che quest’anno si sta mettendo in mostra come uno dei migliori giocatori di una squadra, che però è in grossa difficoltà di classifica e di risultati, si tratta del ventenne portoghese Tiago Gabriel di proprietà del Lecce e su cui il Milan ha già messo gli occhi.

A piacere a Tare è la sua capacità di impostare il gioco che si unisce ad un’importante presenza fisica che può essere efficace anche nell’area avversaria visti i suoi 196 cm, il prezzo che Corvino fa per il giovane è di 5 milioni ma se le sue prestazioni dovessero continuare con questo tenore potrebbe alzarsi la richiesta.

Calciomercato Milan News: Mario Gila un regista in difesa

Il colpo da 90 che il calciomercato Milan potrebbe fare per la sessione invernale nel reparto difensivo invece risponde al nome di Mario Gila, venticinquenne spagnolo della Lazio che si sta avviando verso la fine del suo contratto e che non sembra avere alcuna intenzione di rinnovarlo sapendo di poter puntare a piazze più importanti.

Il suo valore è di almeno 30 milioni ma non c’è dubbio che Lotito ne chiederà almeno 50 per lasciarlo partire, in rossonero porterebbe la capacità di iniziare l’azione dal basso cosa che nessuno dei tre titolari può fare.

Il centrale spagnolo è l’unico dei profili che arriverebbe a Milano per fare il titolare, come ultimo obiettivo infatti i rossoneri hanno l’australiano di ventidue anni di proprietà del Parma Alessandro Circati, dopo alcuni anni segnati da infortuni quest’anno è tornato ad essere il titolare dei ducali con cui sta ben impressionando.

Il prezzo che gli emiliani fanno è di 10 milioni ma Tare e il suo team vorranno prima verificare le condizioni fisiche del ragazzo prima di aggiungere alla rosa un calciatore predisposto ad infortuni, anche alcuni pesanti, dopo quelli che lo hanno già colpito.