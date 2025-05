CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL FUTURO DI THEO HERNANDEZ

Il Milan ha deluso. La squadra guidata da Paulo Fonseca e da Sergio Conceicao dopo ha praticamente fallito su tutta la linea. Eccetto l’illusorio picco della Supercoppa Italiana i rossoneri si sono qualificati noni in campionato, fuori da ogni competizione europea, hanno buttato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League prima contro la Dinamo Zagabria e poi con il PSV, e hanno perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Ma a preoccupare di più è stato l’atteggiamento mostrato dalla squadra, in particolare da parte di alcuni senatori: arrendevole, svogliato e senza mordente.

Calciomercato Milan News/ Chukwueze ai saluti, arriva un giovane dalla Premier?

Fra questi c’è senza dubbio Theo Hernandez, finito negli ultimi mesi ai margini del progetto rossonero. Proprio il francese potrebbe essere uno dei primo nodi da sciogliere per Igli Tare come nuovo ds e responsabile del calciomercato Milan insieme al futuro allenatore dei rossoneri. “Ora bisogna rialzarsi e riportare il Milan dove merita” ha scritto Theo sui social dopo l’ultimo match di campionato. Intanto sul francese ci sarebbe fortissimo il pressing da parte dell’Al Hilal, che parallelamente avrebbe offerto stipendi monstre anche a Simone Inzaghi, Nicolò Barella e Victor Osimhen. Riuscirà Theo a resistere alla tentazione?

Calciomercato Milan News/ Leao possibile cessione in Spagna, Diallo il suo sostituto (23 maggio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I NOMI IN LIZZA

Intanto, i rossoneri devono correre ai ripari, e secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport sarebbero due le piste per il futuro laterale sinistro del Diavolo. La prima ci porta in Belgio, a Brugge precisamente, e porta il nome di Maxim De Cuyper. Classe 2000, difensore del Club Brugge, è uno dei prospetti più interessanti in Europa per quanto riguarda la fascia sinistra. Titola da tre stagioni nella Jupiter Pro League, De Cuyper può già vantare un’ottima bagaglio di esperienza, corredato da 8 presenze e una rete in Champions League. Il belga è già stato accostato in precedenza ai rossoneri, e quest’estate potrebbe essere anche nel mirino del Liverpool e soprattutto della Juventus in caso di addio di Cambiaso.

Calciomercato Milan News/ Rinnovi: due calciatori da blindare, due in partenza

L’altro nome caldo del calciomercato Milan come erede di Theo Hernandez è quello del dominicano Junior Firpo. Già accostato al Milan ai tempi del Barcellona, Firpo milita ora da quattro stagione al Leeds, dove quest’anno ha conquistato in ritorno in Premier League. Profilo più esperto e duttile rispetto a De Cuyper, Firpo rappresenterebbe per il Milan una ghiotta occasione soprattutto in termini economici, infatti il contratto del terzino classe 96 con la squadra dello Yorkshire sarebbe in scadenza, il calciomercato Milan potrebbe quindi accaparrarselo a parametro zero.